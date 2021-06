Czarnek: w krajach Trójmorza "wolność nauki" stoi "zdecydowanie wyżej" niż w Europie Zachodniej

Argumenty nienaukowe na wielu uniwersytetach Europy Zachodniej są tak potworne i tak oczywiste, że szkoda nawet o tym gadać. Tam się naprawdę w wielu momentach już hołduje głupocie, a nie poszukuje prawdy – mówił w środę w Lublinie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ocenił też, że w krajach Trójmorza "wolność nauki" stoi "zdecydowanie wyżej" niż w Europie Zachodniej.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w środę w II Forum Regionów Trójmorza Samorządowym Kongresie Gospodarczym odbywającym się w Lublinie. Brał udział w jednym z paneli dyskusyjnych zatytułowanym "Nauka i gospodarka. Wyzwania dla inicjatywy Trójmorza".

- Jeśli państwo przeanalizujecie wolność nauki w Europie Zachodniej i w naszym rejonie Trójmorza, to jesteśmy zdecydowanie wyżej. My naprawdę wiemy, czym jest nauka i wiemy, że jest to poszukiwanie prawdy, a nie hołdowanie głupocie - mówił szef resortu edukacji i nauki. Według niego "argumenty nienaukowe na wielu uniwersytetach Europy Zachodniej są tak potworne i tak oczywiste, że szkoda nawet o tym gadać". - Tam się naprawdę w wielu momentach już hołduje głupocie, a nie poszukuje prawdy - ocenił.

Jego zdaniem kraje regionu Trójmorza - poza wspólnotą interesów - mają wspólnotę wartości, które leżały u podstaw i u zarania Unii Europejskiej. Wskazywał, że są to "wartości, bez których nie da się zbudować rzeczywiście silnej Europy przyszłości, nie tylko na dziesięciolecia, ale i na wieki". - Jest to potencjał, który musimy wykorzystać po to, żeby pokazać naszym partnerom i przyjaciołom na Zachodzie: musicie wrócić do tego, co mieliście u siebie kilkadziesiąt lat temu – mówił Czarnek. - Wolność poszukiwania prawdy. Ona jest już naprawdę na dużo niższym poziomie dzisiaj w Europie Zachodniej – dodał.

Minister Czarnek na II Forum Regionów Trójmorza Samorządowym Kongresie Gospodarczym MEiN

"Tam już nikt nie ma poczucia bezpieczeństwa"

Czarnek mówił również, że region Trójmorza nie chce być żadną alternatywą dla Unii Europejskiej, także w kontekście nauki i szkolnictwa wyższego, wymiany akademickiej czy naukowej. - My chcemy być wzmocnieniem dla Unii Europejskiej, pokazać, że mamy przewagę i potencjały, które musimy po prostu wykorzystać – powiedział.

W ocenie ministra, w krajach Trójmorza jest także znacznie wyższe poczucie bezpieczeństwa niż w krajach Europy Zachodniej. - Nie ma problemu, żeby wyjść przed wieczorem na spacer do Parku Saskiego (w Lublinie - red.). Jest potężny problem, żeby wyjść na spacer do parku naprzeciwko Parlamentu Europejskiego - przekonywał. Bo - jak argumentował - "tam już nikt nie ma poczucia bezpieczeństwa". - To jest ta rzecz, która u nas, w krajach Trójmorza, jest na dużo wyższym poziomie (…) niż w Europie Zachodniej. Dlaczego? Bo tam już zapomniano o wartościach, które to bezpieczeństwo i pokój budują. Tu w regionie Trójmorza one są na wysokim poziomie - kontynuował.

W jego ocenie, "wszystko razem wziąwszy: wolność nauki, wolność poszukiwania prawdy, a nie hołdowania głupocie i do tego bezpieczne warunki uprawniania nauki powodują, że ta wymiana naukowa w ramach regionu Trójmorza ma ogromną przyszłość". - Jeszcze raz powtarzam, nie po to, żeby zastąpić Unię Europejską, tylko, żeby ją wzmocnić i odnowić, bo tego potrzebujemy - podsumował Czarnek.

Czarnek o współpracy z państwami Trójmorza

Minister edukacji i nauki pytany o potencjał akademicki państw Trójmorza, powiedział, że jest on potężny, ale jak dotąd niewykorzystany. Wskazywał, że między innymi dzięki grantom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prowadzone są wspólne projekty z Litwą na kwotę ok 8,5 miliona złotych, z Estonią – na kwotę ponad 8,5 miliona złotych, ze Słowenią – na ponad 15 milionów złotych.

Podał przykład realizacji projektu razem z partnerami ze Słowacji, Węgier i Rumunii dotyczącego badania gleb w obszarze Karpat. - Taka mapa gleb przygotowana w ramach tego projektu służy teraz chemikom czy gleboznawcom – mówił Czarnek.

Jego zdaniem wydatki na wspólne badania powinny być większe ponieważ płaszczyzn do współpracy jest o wiele więcej. Według szefa MEiN, obecnie ministerstwo płaci ok. 100 milionów złotych tylko za publikowanie wyników badań naukowych prowadzonych przez polskich naukowców, a następnie płaci 255 milionów złotych za to, żeby można było te wyniki badań odczytywać w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Jego zdaniem należy to zmienić i można współpracować w tej sprawie w ramach Inicjatywy Trójmorza.

- Gdybyśmy my stworzyli wspólną płaszczyznę do tego, żeby publikować wyniki badań naszych naukowców w ramach tego formatu Trójmorza, tych wielu państw, które do tego formatu należą, za środki zdecydowanie mniejsze, a te setki milionów złotych przeznaczyli na współpracę, wymianę naukową, akademicką, współpracę nauki i gospodarki, mielibyśmy od razu dużo większe efekty – powiedział Czarnek.

Inicjatywa Trójmorza

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2018 roku w Rzeszowie. W tym roku, drugiej edycji Forum Regionów Trójmorza w Lublinie towarzyszy Samorządowy Kongres Gospodarczy skupiający m.in. przedstawicieli administracji samorządowej, sektora nauki i biznesu z państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza.

