"Dlaczego politycy zmuszają nas do przeżywania takich okrucieństw?"

Kobiety wyszły na ulice. Nie zgadzają się na taką rzeczywistość. Każdy powinien mieć wybór, bo za każdą decyzją kryją się ludzkie dramaty - mówią. Dlaczego politycy, mężczyźni, którzy nie rozumieją, nie staną nigdy w tej sytuacji, zmuszają do przeżywania takich okrucieństw? - pytają. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Reporter "Polski i Świata" Łukasz Wieczorek rozmawiał z kobietami popierającymi protesty. - Nie wyobrażam sobie, żebym mogła nie reagować na to, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Wychodziłam już nieraz z kobietami, protestując przeciwko tej ustawie i będę wychodziła w dalszym ciągu, dopóki skutecznie nie zaprotestujemy – mówi malarka i projektantka mody Agnieszka Komornicka.

"Nie może ktoś za nas decydować o naszych prawach"

- Nie wiem, co jeszcze musi się zdarzyć, żeby ten rząd zastanowił się nad swoimi decyzjami, które podejmuje pochopnie, w złym momencie, w imię jakiejś spłaty długów wyborczych Kościołowi, który ewidentnie pomógł rządowi w wyborach - dodała.

- Kobiety, które stać, będą szukały rozwiązań najlepszych dla siebie i one będą rozwiązywały problem w godnych warunkach, a kobiety, których nie stać, będą sięgać po chałupnicze sposoby – zwraca uwagę projektantka mody Patrycja Plesiak. - Ten wyrok będzie powodował zgony kobiet i poważne tragedie – przewiduje.

"Same chcemy przeżyć i żeby to dziecko nie cierpiało"

- Same chcemy przeżyć i żeby to dziecko nie cierpiało – podkreśla Patrycja Plesiak. – Dlaczego politycy, mężczyźni, którzy nie rozumieją, nie staną nigdy w tej sytuacji, dlaczego zmuszają nas do przeżywania takich okrucieństw? – zastanawia się.