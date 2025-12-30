Logo strona główna
Polska

Protesty rolników w całej Polsce. Blisko 200 miejsc na mapie

Protest rolników (zdjęcie ilustracyjne)
Protest rolników w Brukseli przeciwko umowie z Mercosur
Źródło: TVN24
W blisko 200 lokalizacjach w całej Polsce pojawią się dziś protestujący rolnicy. Będą blokować drogi i obstawiać wiadukty. To ich forma sprzeciwu wobec umowy z Mercosurem.

We wtorek w całej Polsce rolnicy planują protesty przeciwko umowie Mercosur, która ma określić zasady handlu z krajami z bloku państw Ameryki Południowej.

"Protesty rolnicze są bezpośrednim skutkiem bierności, chaosu decyzyjnego i braku realnego wsparcia ze strony polskich polityków. Od miesięcy widzimy jedno: brak działań, brak dialogu i brak odpowiedzialności wobec rolników" - poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników.

Uczestnicy protestu stanowczo podkreślają, że nie życzą sobie obecności polityków. Zaznaczają również, że jest to ich inicjatywa oddolna, która w żaden sposób nie jest formą wsparcia dla rządu.

"To jest krzyk oddolny ludzi, którzy zostali pominięci, pozostawieni bez opieki i bez realnej reprezentacji" - dodali rolnicy.

Gdzie będą protestować?

Na wirtualnej mapie protestów oznaczono ponad 180 lokalizacji w całej Polsce. W poszczególnych lokalizacjach rolnicy pojawią się o różnych porach między godziną 8 a 20.

Mapa protestów rolników 30 grudnia 2025 roku
Mapa protestów rolników 30 grudnia 2025 roku
Źródło: FB - OOPR

Oto przykładowe lokalizacje protestów:

  • Zachodniopomorskie: rolnicy pojawiają się m.in. na drodze S10 Recz-Wielgoszcz (10-15) oraz na wiadukcie nad drogą S3 na węźle Pyrzyce (12-14);
  • Pomorze: najwięcej protestujących ma się pojawić w Czarlinie na skrzyżowaniu dróg krajowych 91 i 22. Zgodnie z zapowiedzią ruch będzie utrudniony, ale możliwy (11-15);
  • Dolny Śląsk: akcja odbędzie się m.in. w Zgorzelcu, Leśnej, Gryfowie Śląskim, Głogowie, Marcinowicach pod Świdnicą, Kiełczówku, Oleśnicy, Strzelinie oraz Krynicznie (10-15);
  • Śląsk: rolnicy pojawią się w Świerklanach w pobliżu ronda ze zjazdem na A1 (13-15);
  • Podlasie: rolnicy pojawią się w Białej Podlaskiej na DK2 (11-14);
  • Wielkopolska: protesty zaplanowano m.in. w Chludowie na DK11 (10 - 15), w Rokietnicy na DW 184 (10 - 15), w Gnieźnie na S5 ( od 10:00), w Nowym Mieście nad Wartą na DK11 (8 -20), w Jerce na rondzie na DW 432 i 308;
  • Lubuskie: protesty w Zielonej Górze ( od 12), w Sękowicach na DK32 tuż przy granicy z Niemcami (10 - 15), w Strzelcach Krajeńskich na DK32 i w Dąbiu na wiadukcie nad A2 i w ciągu DW 473 (11 - 15).  

"Nasz rząd mówi jednoznacznie nie dla umowy z Mercosurem"

Umowa z blokiem krajów Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia, Urugwaj) ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych krajów, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. Ostateczny tekst rozporządzenia zostanie uzgodniony w negocjacjach PE z państwami członkowskimi. Kraje czekają na klauzulę ochronną z ostatecznym głosowaniem nad całą umową handlową z Mercosurem.

Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka podkreśliła w poniedziałek w Rzeszowie, że protesty rolników przeciw umowie z krajami Mercosur są zasadne. Przypomniała, że rząd jednoznacznie opowiada się przeciw tej umowie. Dodała, że protest to wyraz solidarności z producentami rolnymi w całej Europie. - Nasz rząd mówi jednoznacznie "nie dla umowy z Mercosurem". To stanowisko jest powtarzane przez polityków reprezentujących naszą koalicję – podkreśliła wiceszefowa resortu rolnictwa.

Zaznaczyła przy tym, że rząd rozmawia z rolnikami i przedstawia im na bieżąco, jak wygląda kwestia negocjacji KE z państwami Mercosur. Rolnicy z OOPR mają zupełnie inne zdanie.

"Nie życzymy sobie, aby ktokolwiek zabierał głos w sprawach dla nas kluczowych bez konsultacji z rolnikami. Dość mówienia w naszym imieniu bez naszego udziału" - piszą w krótkim komunikacie.

Klatka kluczowa-107971
Premier Donald Tusk o umowie UE-Mercosur: nowa wersja nie jest idealna, ale nie jest zła
Źródło: TVN24

Fala protestów w Brukseli

Umowa miała być podpisana w grudniu 2025 r., obecnie mowa jest o styczniu 2026 r. W połowie grudnia przez Brukselę przetaczały się manifestacje rolników z różnych krajów Europy, w tym z Polski, Włoch i Francji. Farmerzy protestowali m.in. przeciwko umowie w obawie, że wprowadzenie preferencyjnych ceł na niektóre produkty rolne z Mercosuru uderzy w nich. W ubiegły poniedziałek unijni ambasadorowie zdecydowali, że decyzja w sprawie klauzul ochronnych dla rolników w umowie handlowej z Mercosurem, pierwotnie planowana na ten dzień, zostanie przełożona na styczeń 2026 r. Według medialnych doniesień UE planuje podpisać porozumienie handlowe z blokiem krajów południowoamerykańskich 12 stycznia.

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Żyrardowie

