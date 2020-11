"Mamy prawo, aby przestrzec przed tragicznymi konsekwencjami". Apel generałów i admirałów

"Obawiamy się sytuacji, w której ponownie na ulicach polskich miast może dojść do użycia siły i niepotrzebnych ofiar" - piszą w apelu generałowie i admirałowie w stanie spoczynku, między innymi wojska i policji. Zwracają się do posłów i senatorów, aby "uwzględnili wolę większości społeczeństwa", a do organizatorów i uczestników protestów "o powstrzymanie się od wszelkich aktów przemocy, w tym niszczenia mienia, zabytków i obiektów kultu religijnego".

W Polsce od 22 października trwają protesty po decyzji w sprawie aborcji podjętej przez Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej. TK uznał, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. W związku z sytuacją społeczną i serią protestów, apel wystosowali generałowie i admirałowie służb mundurowych w stanie spoczynku, w tym wojska i policji.

"My, generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, służb specjalnych wyrażamy głęboki niepokój w związku z rozwojem sytuacji w Kraju" - napisali.

"Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji"

"W czasie rozwijającej się pandemii, groźby niewydolności służby zdrowia i kryzysu gospodarczego wprowadzane są rozwiązania skutkujące ogromnym niezadowoleniem społecznym. Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wywołało sprzeciw obywateli i masowe protesty uliczne. Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowanie polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji" - wskazują wojskowi. Przestrzegają, że "czasami nadmiar emocji, niekontrolowany rozwój wydarzeń może skutkować rozlewem krwi".

"Obawiamy się sytuacji, w której ponownie na ulicach polskich miast może dojść do użycia siły i niepotrzebnych ofiar" - podkreślają generałowie i admirałowie w stanie spoczynku. "Mamy prawo, aby przestrzec przed tragicznymi konsekwencjami, gdyż nie chcemy, aby taka sytuacja powtórzyła się kiedykolwiek w Polsce" - dodają.

Apel do rządzących posłów i senatorów "uwzględnili wolę większości społeczeństwa"

Autorzy listu zwrócili się do konkretnych odbiorców. Do rządzących, posłów i senatorów, zaapelowali, aby "uwzględnili wolę większości społeczeństwa i doprowadzili do zmiany nieakceptowanych rozwiązań szkodzących kobietom i rodzinom".

Do policjantek, policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych zaapelowali, aby "działali zawsze zgodnie z prawem, pamiętając, że służą społeczeństwu". "Niech słowa przysięgi żołnierskiej i rot ślubowań, które składaliśmy - ' …ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…' towarzyszą we wszelkich Waszych działaniach" - zwracają się generałowie i admirałowie w stanie spoczynku.

"Nie atakujcie policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych"

Do organizatorów i uczestników protestów autorzy zaapelowali "o powstrzymanie się od wszelkich aktów przemocy, w tym niszczenia mienia, zabytków i obiektów kultu religijnego". "Nie atakujcie policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych - oni nie są waszymi wrogami. Nie prowokujcie i nie dajcie się sprowokować a dobro zawsze zwycięża" - napisali.

Do "autorytetów politycznych, moralnych i społecznych" zwrócili się o "odważną obronę wartości nadrzędnych i przekonywanie decydentów, aby niezwłocznie przystąpili do rozmów ze wszystkimi stronami konfliktu i do wypracowania kompromisu, który uspokoi nastroje społeczne". Generałowie i admirałowie w stanie spoczynku wskazują, że "należy przyjąć rozwiązania akceptowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa, chroniąc je przed dramatyzmem pandemii".

Pod apelem podpisało się 200 generałów i admirałów w stanie spoczynku:

Autor:mjz//rzw

Źródło: TVN24