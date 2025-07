Prokuratura bada 15 śledztw po śmierci ojca Ziobry, analizuje 981 tomów akt. Wkrótce przesłuchania

Poznań. Śmierć ojca Zbigniewa Ziobry. Śledczy sprawdzają czy prokuratorzy nie przekroczyli uprawnień Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze toczy się postępowanie prokuratorskie.

Chodzi o możliwe przekroczenie uprawnień, kiedy w 2016 r. zamiejscowa Prokuratura Krajowa włączyła się do sprawy karnej z prywatnego oskarżenia przeciwko lekarzom Jerzego Ziobry, ojca polityka PiS.

Były minister i jego rodzina uważają, że w 2006 roku Jerzy Ziobro zmarł przez błędy lekarzy. Wiele postępowań przeciwko lekarzom było umarzanych, kiedy prokuraturą nie kierował Zbigniew Ziobro.

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak poinformował w piątek o działaniach śledczych Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, którzy zajmują się śledztwem w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, m.in. w związku z postępowaniem sądowym w sprawie śmierci jego ojca.

"Szeroki zakres śledztwa określony zarządzeniem Prokuratora Krajowego z 24 stycznia 2025 r. wymaga przeanalizowania wszystkich spraw wszczętych w latach 2016–2023, powiązanych ze zgonem Jerzego Ziobry" - podał w komunikacie prokurator Marciniak.

Śledczy z Gdańska analizują akta 15 śledztw z całej Polski, na które składa się łącznie 981 tomów. "Dokumenty w tym zakresie nadesłano z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, z Prokuratur Regionalnych w Krakowie i Katowicach, z Prokuratur Okręgowych w Krakowie, Bielsku-Białej, Tarnobrzegu i Legnicy, z Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim i z Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie" - poinformował prokurator Marciniak.

Jak podała prokuratura, żadne z 15 śledztw nie zakończyło się wyrokiem skazującym. Postępowania kończyły się z reguły umorzeniem śledztwa lub zawieszeniem. Trzy śledztwa nadal pozostają w toku. W sprawach, w których doszło do postępowania sądowego, zapadały wyroki uniewinniające. W jednym wypadku, wobec jednej osoby, postępowanie sądowe zostało warunkowo umorzone.

"Znaczące wzmożenie aktywności" Ziobry po śmierci jego ojca

Śledczy analizowali też akta nadzoru służbowego. Wynika z nich, że czynności doradcze nad niektórymi postępowaniami powiązanymi ze zgonem Jerzego Ziobry, w latach 2016–2023 sprawowali prokuratorzy w stanie spoczynku na podstawie dodatkowo płatnych umów zlecenia.

Prokuratura podała, że od powstania wydziałów zamiejscowych Prokuratury Krajowej w 2016 r. i objęcia stanowiska ministra sprawiedliwości przez Ziobrę "doszło do znaczącego wzmożenia aktywności procesowej członków najbliższej rodziny zmarłego Jerzego Ziobry".

Zdaniem śledczych w tym czasie zwiększyła się też aktywność w tej sprawie prokuratorów.

Włączenie się prokuratury do procesu przeciwko lekarzom

W maju 2016 r. prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej przyłączył się do postępowania sądowego zainicjowanego subsydiarnym aktem oskarżenia Krystyny Kornickiej–Ziobro, do którego przyłączyli się Witold Ziobro i Zbigniew Ziobro, toczącego się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie.

Akt oskarżenia został skierowany przeciwko czterem lekarzom sprawującym opiekę medyczną nad Jerzym Ziobro od 22 czerwca 2006 roku do 2 lipca 2006 roku.

"Przyłączenie się prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej do tego procesu nastąpiło, pomimo że z ustawy Prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r., wynika, że do podstawowych zadań Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej należy prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania przestępczości zorganizowanej, najpoważniejszej przestępczości korupcyjnej oraz przestępczości o charakterze terrorystycznym, a także wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w tych sprawach przed sądem" - podał prokurator Marciniak.

Śledczy z Gdańska przejęli też śledztwo ws. bezzasadnego powołania przez prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie biegłych z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie-Genewie. Opinia kosztowała 88 tys. złotych.

W najbliższym czasie prokuratorzy zespołu rozpoczną przesłuchania świadków.

