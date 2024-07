Projekt zmiany konstytucji wróci. Senator Kwiatkowski o szczegółach

Senacka Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła we wtorek postulaty, które 2 lipca zgłoszono podczas wysłuchania publicznego na temat zmiany konstytucji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Projekt nowelizacji zakłada m.in. wygaszenie kadencji dotychczasowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ukształtowanie jego składu według nowych zasad.

- To postulaty organizacji społecznych, po dzisiejszym zaopiniowaniu, trafią w formie propozycji poprawek na kolejne posiedzenie komisji, gdzie senatorowie podejmą ostateczną decyzją co do ich kształtu. A na końcu oczywiście, wraz z całym projektem ustawy, trafią na posiedzenie plenarne Senatu - powiedział senator Krzysztof Kwiatkowski, zapowiadając, że prace te odbędą się po 21 września, gdy Senat wznowi prace po przerwie wakacyjnej.