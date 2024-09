Demokracja tak ma, że państwo prawa działa w ramach sytuacji, która jest kształtowana również przez politykę. Czy to tempo nas zadowala? Z pewnością nie. Czy mogłoby być lepiej? Pewnie tak - mówiła o tempie przywracania praworządności w "Faktach po Faktach" profesor Ewa Łętowska. Mówiła, że "dobrą rzeczą w tej chwili jest jedno - patrzenie na ręce i zwracanie uwagi".

- W Sądzie Najwyższym są rzeczywiście podzielone, nie chcę powiedzieć obozy, bo to źle brzmi, ale sytuacja różnych grup sędziów jest różna. Jest grupa, która zna prawo, wie, jak się zachować, wie, co może zrobić dla siebie, ma w tej chwili poparcie tak samo środowiskowe, więc w związku z tym niech wykorzystują możliwości, które w ich dyspozycji stoją - mówiła gościni "Faktów po Faktach".

Prof. Łętowska odniosła się też do podpisanego przez nią listu otwartego skierowanego do premiera Donalda Tuska. Stwierdzono w nim, że udzielenie kontrasygnaty doprowadziło do spowolnienia marszu ku praworządności.