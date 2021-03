"Kiedy kobiety rodzą dzieci, znikają z rynku pracy. To się Polsce nie opłaca"

Problem przerywania ciąży, to, co się wydarzyło, wkurza kobiety, ale bieżące, bytowe problemy są najważniejsze – mówiła w TVN24 Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Aktywistka Klementyna Suchanow przyznała, że w ostatnim czasie "Strajk Kobiet jest kojarzony z aborcją", ale zapewniała, że "nie ucieka od innych tematów", między innymi dotyczących sytuacji ekonomicznej kobiet.

"Jesteśmy w takiej samej sytuacji. Obecnie w bardzo złej"

Podkreśliła, że opieka zdrowotna, opieka okołoporodowa oraz "różne kwestie ekonomiczne", "to jest cały czas jeden z punktów, który towarzyszy Strajkowi Kobiet". - W ostatnim czasie najbardziej wybił się temat aborcji, bo mieliśmy do czynienia z decyzją, która zapadła w trybunale. Przez to Strajk Kobiet jest kojarzony z aborcją, ale my nie uciekamy od innych tematów – tłumaczyła aktywistka.