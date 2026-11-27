Polska Kolejne weto prezydenta Karola Nawrockiego. Tak zareagował premier Donald Tusk Aleksandra Sapeta |

Schadler: podpis w Toruniu dokonany pod jakimś świstkiem jest ważniejszy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP

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Prezydent zawetował ustawę, która miała podnieść pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzić drugi próg od 150 tysięcy złotych.

"Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki" - napisał premier Donald Tusk.

Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i @NawrockiKn. #SzkodliweWeto — Donald Tusk (@donaldtusk) November 27, 2026 Rozwiń

Na wpis szefa rządu zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. "Nie każda ustawa zapakowana w świąteczny papier jest prezentem dla Polaków. A Grincha najlepiej poszukać przed lustrem" - napisał na platformie X.

Panie Premierze @donaldtusk, nie każda ustawa zapakowana w świąteczny papier jest prezentem dla Polaków.

A Grincha najlepiej poszukać przed lustrem. — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 27, 2026 Rozwiń

Domański: wstyd

Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego weto "pozbawia 3,5 mln Polaków obniżki podatków". "To nawet 7200 zł rocznie, które mogły zostać w budżecie ciężko pracujących rodzin" - napisał na platformie X po ogłoszeniu decyzji przez Nawrockiego.

"Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków. Wstyd" - skomentował minister.

Weto Prezydenta Nawrockiego pozbawia 3,5 mln Polaków obniżki podatków. To nawet 7200 zł rocznie, które mogły zostać w budżecie ciężko pracujących rodzin.



Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków. Wstyd. — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) November 27, 2026 Rozwiń

Szłapka: to weto ma swoją cenę

"Polacy mieli płacić mniej. Karol Nawrocki powiedział: 'NIE'. Zablokował realną ulgę dla 3,5 mln podatników i zamroził stary próg 120 tys. zł" - skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka.

"To weto ma swoją cenę - i płacą ją ludzie" - ocenił we wpisie w serwisie X.

Polacy mieli płacić mniej. Karol Nawrocki powiedział: „NIE”. Zablokował realną ulgę dla 3,5 mln podatników i zamroził stary próg 120 tys. zł. To weto ma swoją cenę - i płacą ją ludzie. #KosztowneWeto #SzkodliweWeto — Adam Szłapka (@adamSzlapka) November 27, 2026 Rozwiń

W rozmowie z dziennikarzem TVN24 Szłapka powiedział, że to "bardzo szkodliwa decyzja". - Każdy, kto w przyszłym roku, w którymś momencie pod koniec roku będzie wchodził w drugi próg podatkowy i będzie miał niższą pensję poprzez wyższy podatek, to sobie niezbyt ciepło pomyśli o panu prezydencie - powiedział.

Jak ocenił, decyzja ta "jest motywowana tylko politycznie". - Chciał zrobić na złość rządowi. Zrobił na złość milionom polskich rodzin - mówił.

Rzecznik rządu był pytany o przyszłość tego projektu. - Ministerstwo Finansów na pewno będzie pracowało nad rozwiązaniami na przyszłość. Ale powiedzmy sobie szczerze, mamy listopad, w przyszłym roku już trudno, żeby ustawa podatkowa mogła zostać wprowadzona - odpowiedział. Podkreślił, że zmiana progów podatkowych może zostać wprowadzona tylko ustawą.

Szłapka odniósł się też do niespełnionej obietnicy wyborczej KO o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. - Na przyszły rok to jest niemożliwe przede wszystkim ze względu na bardzo duże wydatki na zbrojenia (…) dlatego chcieliśmy takie rozwiązanie, które by objęło bardzo dużą liczbę podatników, dawało ulgę podatnikom. Podniesienie tego progu miało temu właśnie służyć. Niestety prezydent to zawetował - odparł.

Szłapka o wecie ustawy podatkowej: bardzo szkodliwa decyzja Źródło: TVN24

Frysztak o argumentach prezydenta: głupota, bzdura

Poseł KO Konrad Frysztak pytany przez reportera TVN24 Radomira Wita o weto, powiedział, że to "głupota i krótkowzroczność".

- Z jednej strony Nawrocki chce kreować się na człowieka dbającego o interesy Polek i Polaków, ale z drugiej strony odbiera im uprawnienia, które daje polski rząd - mówił.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że zdaniem prezydenta na zmianach mieli zyskać najbogatsi. Według Nawrockiego 22 z 25 milionów podatników nie odczułoby ulgi.

- Głupota, bzdura i jak zwykle suflerzy Nawrockiego pokazują, że nie mają pojęcia o tym, na jaki temat się wypowiadają - powiedział Frysztak. - Dodatkowe ulgi miałyby chociaż odpowiedzieć na potrzeby nauczycieli, którzy po podwyżce z początku kadencji systemowo zaczęli wpadać w drugi próg podatkowy. Te rzeczy dziś nie będą mogły zostać wykorzystane w związku z kolejnym, 51. wetem Nawrockiego - przekonywał poseł.

Ustawa miała podnieść również podatek CIT z 19 do 22 procent dla przedsiębiorstw, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 milionów euro.

Prezydent mówił w piątkowym oświadczeniu, że "nie możemy tworzyć systemu, w którym rozwój polskiej firmy staje się podatkową karą".

- Obowiązkiem zarabiającej firmy jest odprowadzić daniny publiczne na poziomie, który ustali rząd. Rząd tę daninę ustalił, jej zasady również. Nawrocki zawetował. Nie ma możliwości, by odpowiedzieć na potrzeby społeczne, nie wskazując źródeł finansowania. My to zrobiliśmy. To jest rozwiązanie systemowe, (...) jeśli Nawrocki bierze dziś na siebie odpowiedzialność, niech pokaże rozwiązanie - powiedział Frysztak.

- Niech pokaże nauczycielom jak chce przesunąć próg podatkowy w taki sposób, by systemowo nauczyciele w ten próg podatkowy nie wpadali. Niech pokaże, na rzecz której konkretnie firmy działa, by nie wprowadzać podwyższonych podatków dla ogromnych firm - dodał.

Był też pytany, co koalicja zrobi w związku z wetem. - To świeża sprawa. Zakładam, że wicepremier Domański ma pewien scenariusz na swoim biurku, który zapewne w najbliższym czasie, być może już na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu, nam przedstawi - odpowiedział poseł.

Frysztak o wecie prezydenta: głupota i krótkowzroczność Źródło: TVN24

Nowacka: uderzył w nauczycieli

Ministra edukacji Barbara Nowacka także twierdzi, że weto dotknie nauczycieli. "Wetem dla zmian w PIT uderzył w nauczycieli". - napisała na X.

Wetem dla zmian w PIT uderzył w nauczycieli. #Szkodliweweto — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) November 27, 2026 Rozwiń

Schadler: podpis w Toruniu dokonany pod jakimś świstkiem jest ważniejszy

Posłanka Polski 2050 Ewa Schadler w rozmowie z Radomirem Witem przyznała, że "liczyła do ostatniego momentu", iż prezydent "stanie po stronie Polek i Polaków". - Tych osób, które dzisiaj pracują, które często biorą sobie nadgodziny albo po prostu dostali podwyżkę w ostatnim czasie i na koniec roku, co dostają od państwa? Wyższe podatki - dodała.

Schadler odniosła się też do argumentu prezydenta dotyczącego polskich firm. - Jego uzasadnienie mówiące o polskim biznesie, skromnym biznesie, to brzmi bardzo ładnie w tej fazie narratywnej, ale nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ akurat firmy, które mają dochodu więcej niż 50 milionów euro, to jest ponad 200 milionów złotych, to nie są takie średnie polskie firmy. To często są bardzo dobrze funkcjonujące duże korporacje, a nie polskie firmy - zwróciła uwagę.

Jak powiedziała posłanka, dla Nawrockiego "podpis w Toruniu dokonany pod jakimś świstkiem jest ważniejszy niż 3,5 miliona Polaków". Według wyliczeń rządu tyle osób miało skorzystać na zmianach podatkowych. Schadler nawiązała do deklaracji podpisanej przez Nawrockiego przed drugą turą wyborów prezydenckich podczas rozmowy na kanale Sławomira Mentzena.

Wśród ośmiu punktów przygotowanych przez polityka Konfederacji znalazł się zapis: "Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nawrocki podpisał postulaty Mentzena. Co zadeklarował

Mentzen: rząd Tuska znowu chciał uderzyć w polski biznes

Do decyzji Nawrockiego odniósł się też Sławomir Mentzen. "Brawo Prezydent Karol Nawrocki!" - napisał lider Konfederacji.

"Rząd Tuska znowu chciał uderzyć w polski biznes. Zarówno ten mały na ryczałcie jak i ten wielki na CIT. Na szczęście Prezydent zatrzymał to wetem!" - skomentował.

Zwrócił się też do rządzących: "Weźcie tam w rządzie dobierzcie się może do wielkich międzynarodowych korporacji. Spróbujcie ich opodatkować, a nie tylko próbujecie ciągle dojechać polskich przedsiębiorców!".

Brawo Prezydent Karol Nawrocki!



Rząd Tuska znowu chciał uderzyć w polski biznes. Zarówno ten mały na ryczałcie jak i ten wielki na CIT.



Na szczęście Prezydent zatrzymał to wetem!



Weźcie tam w rządzie dobierzcie się może do wielkich międzynarodowych korporacji. Spróbujcie ich… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) November 27, 2026 Rozwiń

Kidawa-Błońska: wetomat znów poszedł w ruch

Wicemarszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska napisała, że "Karol Nawrocki w swojej walce z rządem zapędził się już bardzo daleko".

"Miała być obniżka podatków dla 3,5 mln Polaków. Nie będzie, bo wetomat znów poszedł w ruch. Prezydent śmieje się Polakom w twarz" - czytamy we wpisie polityczki KO na X.

Karol Nawrocki w swojej walce z rządem zapędził się już bardzo daleko. Miała być obniżka podatków dla 3,5 mln Polaków. Nie będzie, bo wetomat znów poszedł w ruch. Prezydent śmieje się Polakom w twarz.#KosztowneWeto — Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) November 27, 2026 Rozwiń