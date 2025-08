Nawrocki został Wielkim Mistrzem. Z czym wiąże się tytuł?

Prezydent został Wielkim Mistrzem Orderu Odrodzenia Polski Źródło: TVN24

Po godzinie 14 na Zamku Królewskim rozpoczęła się uroczystość inwestytury prezydenta Karola Nawrockiego na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Po zakończeniu para prezydencka wyruszyła w kierunku Pałacu Prezydenckiego.

Inwestytura prezydenta Karola Nawrockiego na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski Źródło: PAP

W trakcie uroczystości na Zamku Królewskim głos zabrał prezydent. Podkreślił, że polityka orderowa to część polityki pamięci państwa polskiego, za którą odpowiada m.in. prezydent. - Jest prowadzona po to, aby odnawiać nasze poczucie wspólnoty narodowej wokół tożsamości, z których jesteśmy zbudowani. Jest po to, żeby młodszemu pokoleniu - także mojemu, urodzonemu w latach 80. - pokazywać wzory do naśladowania - wskazał Nawrocki.

Jak dodał, ma świadomość, że "nie wszystkich wspaniałych, najpiękniejszych Polaków, którzy służą ojczyźnie, uda się w trakcie kadencji odznaczyć". - Zróbmy wszystko, by w kolejnych pięciu latach nagrodzić tymi godnościami honorowymi, tak wspaniałymi, te osoby, które czują absolutną przynależność do ojczyzny i czują pierwszeństwo w służeniu Rzeczpospolitej Polskiej. To dla mnie wielki zaszczyt i ogromne zobowiązanie - zwrócił się do przedstawicieli kapituł obu najwyższych orderów.

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Prezydent przyjął życzenia

Jednym z elementów inwestytury był moment składania życzeń Nawrockiemu. Gratulacje z okazji objęcia funkcji głowy państwa składali m.in. rodzina prezydenta, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, prezes NIK Marian Banaś, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, a także prezydencka delegacja z USA.

Karol Nawrocki z mamą Elżbietą Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Zwierzchnictwo nad Orderami Orła Białego i Odrodzenia Polski

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, prezydent z tytułu wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy Kapitule Orderu. Staje się też Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu.

Inwestytura prezydenta Karola Nawrockiego na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski Źródło: PAP

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 roku, a reaktywowany w 1921 roku i przywrócony w 1992 roku. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla RP, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom innych państw.

Inwestytura prezydenta Karola Nawrockiego na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski Źródło: PAP

Order Odrodzenia Polski - ustanowiony w 1921 roku - nadawany jest za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju.

