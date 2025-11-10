Logo strona główna
Polska

Prezydent weźmie udział w Marszu Niepodległości

Karol Nawrocki
Biegi, koncerty, marsze, rajdy. Tak Polacy świętowali 106. rocznicę odzyskania niepodległości (wideo archiwalne z 2024 roku)
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Wiele razy byłem na Marszu Niepodległości. Po raz pierwszy wezmę w nim udział jako prezydent - powiedział Karol Nawrocki. Według niego, 11 listopada jest najważniejszym świętem i rocznicą w kalendarzu historycznym.

- Nie pierwszy raz wezmę udział w Marszu Niepodległości. Po raz pierwszy jako prezydent Polski, oczywiście, ale wiele razy byłem na Marszu Niepodległości - i sam, i z małżonką Martą braliśmy udział w tym wydarzeniu - powiedział Nawrocki w poniedziałek w wieczornym wywiadzie dla Telewizji Republika.

Według prezydenta, to 11 listopada jest najważniejszą rocznicą. - Po walce pięciu pokoleń, walce, pracy, konsekwentnemu dążeniu do tego, aby Polska była wolną i niepodległą, ten 11 listopada stał się dniem, w którym odzyskaliśmy swój własny dom, czyli Polskę - mówił.

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego.

Świętowanie 11 listopada w Warszawie

W Warszawie Święto Niepodległości można będzie obchodzić na wiele sposobów.

Od rana na Cytadeli otwarte będą Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum X Pawilonu, oferując bezpłatne zwiedzanie, warsztaty, spektakle i wystawy – m.in. grę terenową "Kierunek: Niepodległość", a także spektakl dla dzieci "Bohaterski miś". Po południu festiwalowe atrakcje przeniosą się na Krakowskie Przedmieście, gdzie w godzinach 14-19 odbędą się parady, koncerty muzyki ludowej, pokazy filmowe i warsztaty w instytucjach kultury, takich jak ASP, DSH czy Instytut Pileckiego.

11 listopada w Warszawie odbędzie się także 35. Bieg Niepodległości. Jak podkreślił ratusz, to jedno z największych wydarzeń biegowych w kraju, które co roku gromadzi tysiące uczestników łączących sport z patriotyzmem. Główny bieg wystartuje o godzinie 11.11.

Na Cytadeli Warszawskiej odbędzie się też koncert "Wspólna Niepodległa 2025", podczas którego szesnastu artystów z każdego województwa zaprezentuje tradycyjne pieśni w nowoczesnych aranżacjach przygotowanych przez Jana Smoczyńskiego z zespołem. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.

Na wtorek zaplanowanych zostało kilkanaście zgromadzeń publicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ: Muzycznie, kulturalnie i sportowo. Świętowanie 11 listopada w Warszawie

pc

Autorka/Autor: js/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki

