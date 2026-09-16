Polska Karol Nawrocki stawia warunek w sprawie ślubowania Macieja Berka Oprac. Justyna Sochacka |

Czarzasty o odpowiedzi na pismo kancelarii prezydenta w sprawie Berka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Rafał Leśkiewicz przekazał w rozmowie z Polskim Radiem, że "Kancelaria Prezydenta poprosiła jednak o udokumentowanie jego [Macieja Berka - red.] kariery jako czynnego prawnika".

Rzecznik prezydenta zaznaczył, że dopóki taki dokument nie trafi na biurko Karola Nawrockiego, Berek nie otrzyma zaproszenia do złożenia ślubowania w Pałacu Prezydenckim.

Kadencja Berka, który na początku września został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, powinna rozpocząć się w środę.

Pismo z kancelarii prezydenta i odpowiedź kancelarii Sejmu

W ostatni piątek szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec wysłał odpowiedź na list szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego w sprawie wyboru Berka na sędziego TK. Bogucki stwierdził, że "są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego". Przekonywał też, że powinna zostać zaprezentowana informacja, jakie dokumenty przedstawił Berek oraz jak te dokumenty zostały zweryfikowane.

Siwiec podkreślił w odpowiedzi, że "skierowane do marszałka Sejmu pismo kwestionujące prawidłowość wyboru przez Sejm pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach prawa powszechnie obowiązującego o charakterze materialnoprawnym czy proceduralnym". Szef kancelarii Sejmu zaznaczył w piśmie, że "marszałek Sejmu oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego pana Macieja Berka".

Włodzimierz Czarzasty na wtorkowej konferencji prasowej oświadczył również, że kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w sprawie Berka z prezydentem i jego kancelarią.

Jeszcze przed wybraniem przez Sejm nowego sędziego TK, Berek opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 lipca 2009 roku oraz od 1 sierpnia 2012 roku do chwili obecnej.