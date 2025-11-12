Lista Nawrockiego. Ministerstwo: pismo dotarło, uzasadnienia brak

Nawrocki: odmawiam nominacje 46 sędziów Źródło: TVN24

"W dokumencie brakuje uzasadnienia tej decyzji. Ministerstwo zajmie stanowisko po przeanalizowaniu listy osób, które nie otrzymały nominacji - czytamy w komunikacie.

Sekretariat Ministra Sprawiedliwości otrzymał pismo z Kancelarii Prezydenta RP dot. odmowy powołania 46 sędziów.



W dokumencie brakuje uzasadnienia tej decyzji.



Ministerstwo zajmie stanowisko po przeanalizowaniu listy osób, które nie otrzymały nominacji. — Min. Sprawiedliwości (@MS_GOV_PL) November 12, 2025 Rozwiń

Przewodnicząca KRS sędzia Pawełczyk-Woicka przekazała, że do Rady dotarło postanowienie prezydenta o odmowie powołania 46 sędziów. Sprecyzowała, że chodzi o odmowę powołań na stanowiska sędziowskie w sądach okręgowych i apelacyjnych. "Od rekomendacji do odmowy upłynęło kilka lat" - dodała.

Do @KRS_RP dotarło postanowienie @prezydentpl o odmowie powołania 46 sędziów na stanowiska sędziowskie w sądach okręgowych i apelacyjnych. — Dagmara Pawełczyk-Woicka (@DPawelczykW) November 12, 2025 Rozwiń

Prezydent odmawia nominacji 46 sędziów

W środowym oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że odmówił nominacji 46 sędziów.. Podkreślił, że "każdy nominowany przez prezydenta sędzia jest sędzią RP". Jak ocenił, jest to bardzo mocna prerogatywa prezydenta i nie wymaga kontrasygnaty premiera.

Nawrocki mówił, że ma prawo również odmówić nominacji. - Dzisiaj z tego prawa korzystam, odmawiam nominacji 46 sędziów - oświadczył. - Nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej. Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka - stwierdził.

Później szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśnił, że ci sędziowie dalej będą orzekać, ale nie będą awansować.

– Z moich informacji wynika, że w tzw. zamrażarce u prezydenta, jeszcze u prezydenta Andrzeja Dudy, a teraz Karola Nawrockiego, czekało około stu potencjalnych kandydatów do objęcia stanowiska sędziego i z informacji, które posiadam, były to osoby, które przeszły konkurs przed tzw. neoKRS, czyli przed instytucją, która jest skutecznie kwestionowana przez polskich legalnych sędziów oraz sędziów europejskich trybunałów – mówił w środę po południu na konferencji prasowej minister Żurek.

Podkreślał, że w związku z tym chciałby zobaczyć imienną listę tych 46 osób. – To jest istotne, bo wypowiedzi przedstawicieli KPRP wskazują na – moim zdaniem – pozamerytoryczne przesłanki do takiej odmowy – zaznaczał Żurek.

