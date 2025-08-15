Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prezydent: będę domagał się decyzji o przeznaczeniu pięciu procent PKB na obronność

Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent: będę domagał się decyzji o przeznaczeniu pięciu procent PKB na obronność
Źródło: TVN24
Będę domagał się skończenia rozmów i podjęcia decyzji o przeznaczeniu pięciu procent polskiego PKB na obronność - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów święta Wojska Polskiego. Mówił, że będzie dążył do podpisania ponadpolitycznego zobowiązania prezydenta i premiera w sprawie konstytucji bezpieczeństwa RP.

Prezydent podczas swojego wystąpienia poprzedzającego defiladę wojskową na warszawskiej Wisłostradzie podkreślił, że niepodległość jest dobrem cennym, ale jest też dobrem bardzo kosztownym.

- Dbanie o niepodległość jest dziś naszym najważniejszym zadaniem. (...) Musimy dokładać wszelkich sił i środków, aby Polska była bezpieczna, a Wojsko Polskie i polskie siły zbrojne mogły się rozwijać i modernizować, i żebyśmy mogli mieć coraz więcej żołnierzy - oświadczył.

Mówił, że powinniśmy być w krótkim czasie nie trzecią, a pierwszą najsilniejszą armią Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. - Do tego będę dążył jako prezydent Polski przez najbliższe lata – zadeklarował.

Wskazał też, że zwycięska Bitwa Warszawska sprzed 105 lat mówi, że Polska wygrała dzięki jedności i wspólnocie, nie tylko partii politycznych, ale wspólnocie grup społecznych, w tym chłopów, studentów, żołnierzy i ochotników.

Dodał, że bezpieczeństwo nie może być przedmiotem sporu politycznego, na co - jak zapewnił - nigdy jako prezydent nie pozwoli.

Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady

RELACJA

Nawrocki zwrócił się do Tuska

Nawrocki mówił, że Rosja nie jest niepokonywalna. Przypomniał, że na początku XX wieku pokonana została przez Japonię, a w 1920 roku rozbita przez Polaków.

- A dziś, od ponad trzech lat, grzęźnie po swoim ataku na Ukrainę. Grzęźnie dzięki wsparciu sojuszniczemu i solidarności narodów wolności - mówił prezydent. - W tym także, a w niektórych momentach przede wszystkim Polski - dodał.

Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Rafał Guz

Zwrócił się między innymi do premiera Donalda Tuska, że będzie domagał się "skończenia rozmów, a podjęcia decyzji o przeznaczeniu pięciu procent polskiego PKB na obronność".

Jak powiedział Nawrocki, będzie konsekwentnie powtarzał, że historia i narodowa pamięć, a także nasze wysiłki modernizacyjne muszą pozwolić nam myśleć, że jesteśmy gotowi do budowania naszego potencjału i możemy czuć się bezpiecznie.

Zgodnie z budżetem na 2025 roku wydatki Polski na wojsko wyniosą 186,6 miliardów złotych (około 47 miliardów dolarów), czyli 4,7 procent PKB. 

Nawrocki: zachęcam, byśmy podpisali zobowiązanie w sprawie konstytucji bezpieczeństwa

- Musimy wspólnie z rządem, z panem premierem i z panem wicepremierem pochylić się nad zasadniczymi, strategicznymi dokumentami strategii bezpieczeństwa narodowego – powiedział Nawrocki.

Zaznaczył, że przy jej ustalaniu liczyć ma się jedynie polska racja stanu. - Będę dążyć do tego i już dzisiaj zachęcam do tego pana premiera, byśmy podpisali ponadpolityczne zobowiązanie prezydenta i premiera. Mam wielką nadzieję, że każdego kolejnego prezydenta i każdego kolejnego premiera. Konstytucja bezpieczeństwa Rzeczypospolitej da na lata, a może na dekady, poczucie tego, że budowa naszego systemu obronności idzie w jednym kierunku, mimo dynamiki procesów militarnych na całym świecie - oświadczył Nawrocki. Dodał, że w zakresie zadań sojuszniczych i rozbudowy sił zbrojnych "musimy być wszyscy razem nie tylko na lata, ale na dekady".

Prezydent: musimy mieć coraz więcej żołnierzy

Prezydent mówił, że "musimy kontynuować wysiłek modernizacyjny polskich sił zbrojnych rozpoczęty z wieloma sukcesami po roku 2015". - Z uznaniem patrzę dzisiaj także na pana ministra (obrony, Władysława) Kosiniaka-Kamysza i cieszę się, że śmigłowce Apache trafiły do Polski. Cieszę się, że rozpoczęliśmy drugi etap programu obrony powietrznej Wisła. (...) Bardzo dobrze, że do Polski trafiły czołgi K2 produkcji południowokoreańskiej. Tu jednak nie możemy się zatrzymać. Musimy stworzyć pancerną pięść i musimy mieć tysiąc czołgów K2 - stwierdził.

Jak dodał, "musimy rozbudowywać i modernizować Wojsko Polskie, nie patrząc na cezury wyborów parlamentarnych i dyskusji w polskim parlamencie, realizować to, co jest niezbędne".

Defilada w Warszawie
Defilada w Warszawie
Źródło: TVN24

- Jako prezydent będę przyglądać się także procesowi rekrutacji i dynamiki przyjęć do Wojska Polskiego. Bardzo się cieszę, że mój postulat co najmniej 300-tysięcznej polskiej armii nie spotkał się z negacją, a spotkał się z licytacją. Jestem oczywiście gotowy, aby zaangażować się co do naszego kierunku półmilionowej armii, jeśli będziemy do tego gotowi - oświadczył Nawrocki, dodając, że "musimy mieć coraz więcej polskich żołnierzy".

W tym kontekście wskazał na znaczenie tworzenia dwóch nowych dywizji Wojska Polskiego - 1. Dywizji Piechoty Legionów i 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, które obecnie znajdują się na wczesnym etapie formowania. - Obie te dywizje będą w moim szczególnym zainteresowaniu, i będę chciał pomóc panu wicepremierowi, panu ministrowi, szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w drodze do największej armii NATO w Europie - mówił Nawrocki.

Prezydent zwrócił też uwagę na kwestię modernizacji Marynarki Wojennej. - Musimy zrealizować program Orka, bo jak mówili mi marynarze, potrzebujemy polskich okrętów podwodnych, a marynarze od lat i dekad na nie czekają - dodał.

Nawrocki o wsparciu budowy fabryk amunicji 

Zadeklarował wsparcie działań legislacyjnych i formalnych, prowadzących do budowy w Polsce fabryk własnej amunicji.

Jak mówił Nawrocki, Polska powinna móc produkować milion pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm i pół miliona sztuk amunicji czołgowej rocznie. - Musimy mieć własną polską amunicję - przekonywał.

Dodał, że wszystkie wysiłki związane z rozbudową sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego są po to, "żeby wojny nie było", i że należy myśleć "o pokoju i rozwoju".

Prezydent podkreślił, że uroczysta defilada w Warszawie to symbol, że wszystkie rodzaje sił zbrojnych są gotowe służyć obywatelom. Podziękował też każdemu polskiemu żołnierzowi. - Samo przystąpienie do Wojska Polskiego jest wyrazem bohaterstwa. Jesteście bohaterami współczesności - powiedział.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiWojsko Polskie
Czytaj także:
Zwrócili na nią uwagę, bo nie trzymał prawidłowego toru jazdy
Wracała znad jeziora, wiozła dwoje dzieci. Grozi jej pięć lat więzienia
Lublin
policja shutterstock_2172180655
Polska zwróciła się do Węgrów w sprawie odnalezienia sprawców
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump: spojrzę mu w oczy i będę wiedział. Putina powitają czerwonym dywanem
Świat
Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie
Tu "pozbawiano ofiary człowieczeństwa". Można ponownie zwiedzać "centralną saunę" w Auschwitz
Kraków
imageTitle
Minister sportu z apelem do prezydenta UEFA o "pilną reakcję"
EUROSPORT
Pakistan
Rośnie bilans ofiar. Trwają poszukiwania ocalałych
METEO
Tragiczny wypadek pod Lubinem
"Kierujący jednośladem nie miał szans", zginął na miejscu
Wrocław
Przekroczył prędkości o ponad 39 km/h
Uciekał, bo "spieszył się do chorego dziecka"
Lublin
shutterstock_2466940953
Tak są oszukiwani seniorzy. Niepokojące dane
BIZNES
imageTitle
Pretensje rywalki Świątek przed meczem. Pisze o niesprawiedliwych i jednostronnych decyzjach
Najnowsze
Donald Tusk
Tusk: Polska nie szuka wroga
Erin
Na Atlantyku rodzi się monstrum
METEO
74-latek zaatakował ratowników medycznych (zdjęcie ilustracyjne)
Skazany za znieważenie ratownika, który próbował mu pomóc
Szczecin
imageTitle
Niewiadoma-Phinney zdyskwalifikowana. Wielka awantura przed wyścigiem
EUROSPORT
shutterstock_2578000653
Większość lotów odwołanych. Utrudnienia dotkną nawet 100 tysięcy pasażerów
BIZNES
Transportery opancerzone
Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady
RELACJA
Dzieci, baza, życzenia
Dzieci w bazie lotniczej. "Z małych ust, wielkie słowa"
Pożar w Asturii
Trwa walka z pożarami. "Sytuacja jest niepokojąca"
METEO
imageTitle
FC Barcelona rozpoczyna walkę o obronę tytułu. Kiedy pierwszy mecz?
EUROSPORT
Matka i córka były pijane
Matka z córką były zdziwione, że grozi za to kara
Lublin
Ktoś podpalił radiowóz
Spłonął radiowóz. Stał przed komisariatem
Szczecin
Wypadek na drodze krajowej nr 25
Wymusił pierwszeństwo. Wielu rannych po zderzeniu na krajowej "25"
Trójmiasto
imageTitle
Szczęsny wciąż poza składem Barcelony na inaugurację sezonu LaLigi
EUROSPORT
Pożar bloku w Poznaniu
"Wyszedł z kuchni, a kiedy wrócił zobaczył płomienie sięgające sufitu"
Poznań
Wołodymyr Zełenski (z prawej) w czasie wizyty roboczej w obwodzie sumskim
Co może zrobić Ukraina? Ekspert o strategii "jeżozwierza"
Świat
Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
WARSZAWA
Sławomir Cenckiewicz podczas uroczystości wręczenia nominacji generalskich
BBN chce wglądu do systemu ewidencji żołnierzy. "Będą grać teczkami"
Radosław Sikorski
"To nie kibolska ustawka". Sikorski odpowiedział Kancelarii Prezydenta
Kołobrzeg
Tym Polska przyciąga turystów. "Niezwykle oryginalne"
BIZNES
Polska - Bułgaria w ćwierćfinale MŚ U-21
Półfinał siatkarskich mistrzostw świata nie dla młodych Polek
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica