Biuro Polityki Międzynarodowej już działa. "Tworzymy je z myślą o także kolejnych prezydentach"

"Niepisany podział ról z Radą Ministrów"

Uruchomienie Forum Pozarządowego Polityki Międzynarodowej

Spojrzenie na sprawy polityki międzynarodowej w pełnym spektrum

Wyjaśnił, że w jego zamierzeniu Kolegium ma służyć "debacie, dyskusji, ocenie i wskazywaniu". - To ma być wolna i swobodna dyskusja. To jest miejsce do przedstawienia swoich poglądów, to jest miejsce do przedstawienia swojej wizji, to jest miejsce, które ma dla prezydenta charakter doradczy" - powiedział. "Mam nadzieję, że taką rolę państwo spełnicie - powiedział Andrzej Duda do nowo powołanych członków Kolegium.