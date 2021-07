150 lotów HEAD, ćwierć z nich z Dudą do Krakowa. "DGP" o "prezydenckich weekendach pod Wawelem"

"Z danych wynika, że od początku lipca 2020 roku prezydent spędził pod Wawelem ponad 20 weekendów, a dostawał się tam za pomocą państwowego samolotu. Część tych wypadów była typowo weekendowa - wylot z Warszawy w piątek, powrót w niedzielę, ale na przykład pod koniec maja prezydent przyleciał do Krakowa w czwartek prosto z Tbilisi, a do Warszawy wrócił trzy dni później" - czytamy w dzienniku.

"Zdecydowana większość" lotów o statusie HEAD z ubiegłego roku to podróże prezydenta i premiera Mateusza Morawieckiego - pisze "DGP". Marszałek Sejmu Tomasz Grodzki odbył w tym czasie siedem takich lotów, a marszałek Sejmu Elżbieta Witek jeden. Gazeta zaznacza, że "takie loty najważniejszych osób w państwie nie są niczym nowym", przywołując loty premiera Donalda Tuska do Sopotu i prezydenta Lecha Kaczyńskiego do rezydencji w Juracie.