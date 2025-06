Prezydent chce zmiany w konstytucji. "Wydajemy więcej, niż chce Duda"

Paprocka o projekcie Dudy: ta gwarancja jest potrzebna Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Prezydent skierował projekt do Sejmu na początku marca.

Politycy koalicji rządzącej są zgodni, że trzeba utrzymać dotychczasowe wydatki na obronność (blisko 5 procent), ale nie uważają, że potrzebna jest do tego zmiana w konstytucji.

Szefowa kancelarii Andrzeja Dudy twierdzi, że zmiana jest potrzebna, żeby "stopień wydatków na obronność był gwarantowany na poziomie normy konstytucyjnej".

W środę w Sejmie odbywa się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu zmian w konstytucji. Projekt poprawki dotyczy wydatków na obronność i przewiduje wpisanie do konstytucji co najmniej 4 proc. PKB jako obowiązkowego progu tych wydatków.

Prezydent Andrzej Duda skierował ten projekt do Sejmu na początku marca po wysłuchaniu w Sejmie informacji premiera Donalda Tuska na temat sytuacji międzynarodowej.

Witczak (KO): to jest poważne pytanie

Poseł KO Mariusz Witczak mówił w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Arturem Molędą, że koalicja rządząca jest "zwolennikiem wydawania dużych pieniędzy na obronność". - Tak naprawdę dzisiaj wydajemy 5 procent PKB i przez długie lata tak będziemy wydawać - mówił.

- Natomiast jest poważne pytanie, czy tego typu zapis ma być ulokowany w konstytucji. Konstytucja to jest ustawa zasadnicza, która w dosyć ogólny sposób reguluje pewne zasady. To jest ta dyskusja, która jest przed nami - dodał Witczak i przyznał, że do pomysłu zmian w konstytucji podchodzi sceptycznie.

Trela (Lewica): z PiS-em konstytucji zmieniać nie będziemy

Tomasz Trela (Lewica) mówił, że Polska wydaje na obronność prawie 5 procent PKB i "nie ma absolutnie potrzeby, żeby robić takie sztywne zapisy w konstytucji".

- Zmiana konstytucji nie jest w zwyczaju Lewicy. Mówiliśmy zawsze, że konstytucję, jeżeli mamy w ogóle kiedykolwiek zmieniać, to musi być poważna, rozsądna debata. Konstytucja to nie przepis, że incydentalne zachcianki tego czy innego ugrupowania będziemy tam wpisywać - mówił.

- Wydajemy więcej niż chce Andrzej Duda, wydajemy najwięcej z Unii Europejskiej, najwięcej z krajów NATO. O to trzeba dbać, to trzeba pielęgnować, a z PiS-em konstytucji zmieniać nie będziemy - dodał Trela.

Paprocka: ta gwarancja jest potrzebna

Szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka mówiła, że projekt jest potrzebny, "żeby stopień wydatków na obronność był gwarantowany na poziomie normy konstytucyjnej, trudnej do zmiany i bardzo odpornej na zmiany polityczne".

- Dzisiaj faktycznie wydajemy prawie 5 procent PKB, (...) to nie tylko zakupy, ale również utrzymanie potem tego sprzętu, modernizacja, wydatki na żołnierzy, na ich doposażenie. Taka gwarancja jest polskiemu porządkowi prawnemu potrzebna. Jest potrzebna polskiemu społeczeństwu, jest potrzebna dla polskiego bezpieczeństwa - mówiła szefowa KPRP.

Kownacki (PiS): to testament polityczny prezydenta Dudy

Poseł PiS Bartosz Kownacki prezentując w debacie stanowisko klubu PiS ocenił, że projekt ten jest testamentem politycznym ustępującego prezydenta Andrzeja Dudy, który przez 10 lat był prezydentem i "w tym czasie polska armia zmieniła się w sposób znakomity".

Podkreślał, że trzeba wydawać pieniądze na obronność, że polska armia potrzebuje pieniędzy i nie można ich żałować. Poseł PiS wskazał, że projekt zmian w konstytucji jest konieczny, aby w przyszłości, nie "padła pokusa" obcięcia wydatków.

Projekt Dudy - co zakłada

Projekt Andrzeja Dudy przewiduje przeniesienie obowiązującej regulacji ustawowej w zakresie minimalnego poziomu finansowania potrzeb obronnych RP do aktu o najwyższej mocy prawnej w systemie źródeł prawa, jakim jest konstytucja. Ponadto zakłada zwiększenie minimalnego poziomu tych wydatków do 4 proc. rocznego Produktu Krajowego Brutto.

Zgodnie z projektem, zmiana dotycząca wydatków miałaby być stosowana po raz pierwszy do ustawy budżetowej na 2026 rok.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

10-letnia prezydentura Andrzeja Dudy skończy się w sierpniu.