"Idziemy w nieznane. Takiego zjawiska nie mieliśmy w najnowszej historii"

Byłbym ostrożny ze sformułowaniami, że to jest cynizm. Pan premier prowadzi kampanię profrekwencyjną - tłumaczył senator PiS Jan Maria Jackowski w "Jeden na jeden" w TVN24. Komentował słowa premiera, który apelował o udział w wyborach i przekonywał, że "nie trzeba się bać" koronawirusa. - Pan premier ma na pewno większą wiedzę ode mnie na ten temat, bo jego podwładnym jest minister zdrowia - przekonywał Jackowski. Dodał, że jeśli chodzi o pandemię, to "idziemy w nieznane"

Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Tomaszowie Lubelskim w środę przekonywał, że "wirus jest w odwrocie, już nie trzeba się go bać" i apelował do zgromadzonych, by tłumnie uczestniczyli w drugiej turze wyborów prezydenckich 12 lipca.

Jednak w ostatnich dniach, po kilkudniowym spadku poniżej liczby 300 dziennych zakażeń, liczba odnotowanych w Polsce zakażeń znowu wzrosła. W środę resort zdrowia informował o 382 infekcjach, a w czwartek o 371. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że "pandemia COVID-19 nawet nie zbliża się jeszcze do końca, a wręcz przyspiesza".

Jackowski: To nie cynizm. Premier prowadzi kampanię profrekwencyjną

O słowa premiera był pytany w "Jeden na jeden" w TVN24 Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. - Ja bym był ostrożny ze sformułowaniami, że to jest cynizm. Pan premier prowadzi kampanię profrekwencyjną - powiedział. Jego zdaniem "premier powinien prowadzić takie działania, które będą zachęcały obywateli" do wzięcia udziału w wyborach.

- Główna przyczyna to prawdopodobnie ta obawa [przed zakażeniem koronawirusem - przyp. red.]. Ale teraz wiemy, że te zabezpieczenia, które są stosowane, reżimy sanitarne, dezynfekcja, maseczki, odległości to zapewnienie pewnego minimum standardu sanitarnego, tak aby nie było możliwości rozprzestrzeniania - mówił.

"Idziemy w nieznane"

Senator tłumaczył, że "premier odwołuje się do badań, w świetle których mamy teraz do czynienia z pewnym odwrotnym procesem, niż mieliśmy w pierwszej fazie pandemii". - Wtedy było więcej zachorowań niż ozdrowień. W tej chwili [dobowa - przyp. red.] liczba ozdrowień jest większa niż liczba zakażeń - tłumaczył.

"Prezydent nie uchyla się od debaty"

- Prezydent kilkukrotnie to wyjaśniał. Nie uchyla się od debaty. To, co zarzucał organizatorom tej debaty, to brak porozumień między stacjami, między kandydatami, między sztabami - stwierdził.