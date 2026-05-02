Donald Tusk o "największym zagrożeniu" dla NATO. To nie "zewnętrzni wrogowie"
Pentagon poinformował w piątek, że szef resortu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu z Niemiec około pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy. Zapowiedział, że operacja ta zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.
"Największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend" - napisał w sobotę premier Donald Tusk.
W kwietniu szef rządu udzielił wywiadu "Financial Times". Powiedział wówczas, że "największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)". Później na szczycie unijnym na Cyprze przypomniał, że "sceptycyzm administracji, waszyngtońskiej wobec NATO jako takiego, wobec Unii Europejskiej jako takiej to też nie są żadne nowości". - Chcę wstrząsnąć tymi wszystkimi, którzy chcą żyć w złudzeniach, w iluzjach - mówił.
Jak zaznaczył, "my jako Polska, ja jako premier polskiego rządu nie mamy żadnego powodu, żeby narzekać na współpracę z Amerykanami".
USA wycofują żołnierzy z Niemiec
Media zwracają uwagę, że decyzja amerykańskiej administracji zapadła po sporze między prezydentem USA Donaldem Trumpem a kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w sprawie wojny z Iranem. Amerykański prezydent już wcześniej krytykował postawę sojuszników NATO w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Kierował do nich pretensje za brak pomocy przy odblokowaniu cieśniny Ormuz oraz zgody na wykorzystanie przez amerykańskie siły baz, w niektórych europejskich państwach.
Trump sugerował nawet, że USA mogłyby opuścić Sojusz Północnoatlantycki. Na początku kwietnia dziennik "Wall Street Journal" podał, że Stany Zjednoczone rozważają opcję "ukarania" sojuszników - takich jak Hiszpania czy Niemcy - za brak wystarczającej pomocy w wojnie z Iranem poprzez przesunięcie wojsk z baz w tych krajach do państw takich jak Polska, Rumunia, Litwa, czy Grecja.
Później Reuters napisał, że Trump rozmawia z doradcami na temat wycofania części wojsk USA z Europy z powrotem do kraju. Z kolei według ubiegłotygodniowych doniesień serwisu Politico, w Białym Domu powstała lista "grzecznych i niegrzecznych" krajów NATO.
Obecnie w Niemczech stacjonuje około 35-37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rzeczniczka NATO Allison Hart poinformowała w sobotę, że Sojusz współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów decyzji administracji w Waszyngtonie o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec.
W ocenie niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa decyzja Pentagonu była "do przewidzenia". Zwrócił też uwagę na konieczność wzięcia większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo przez Europę i zapowiedział dalszą współpracę z europejskimi sojusznikami, w tym Polską. Zdaniem Pistoriusa obecność amerykańskich wojsk na Starym Kontynencie jest też w interesie Waszyngtonu.
