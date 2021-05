Premier: każdy miesiąc przyspieszenia produkcji szczepionek to miesiąc bliżej pozbycia się epidemii

Zdecydowanie opowiadam się za tym, aby doszło do uwspólnotowienia patentów na szczepionki i do wzmocnienia produkcji – oświadczył premier Mateusz Morawiecki, który przebywa w portugalskim Porto, gdzie w piątek odbył się Szczyt Społeczny Unii Europejskiej. W sobotę na nieformalnym posiedzeniu zbiera się Rada Europejska.

W programie obrad są dyskusje na temat walki z pandemią COVID-19, relacji z Indiami oraz sytuacji w regionie Indo-Pacyfiku. Planowana jest wideokonferencja unijnych przywódców z premierem Indii Narendrą Modim. W piątek wieczorem zakończył się w Porto Szczyt Społeczny UE z udziałem władz instytucji unijnych oraz 24 szefów państw członkowskich. Uczestnicy spotkania podpisali Porozumienie Społeczne z Porto.

Unijny szczyt społeczny w Porto Reuters

Premier: zdecydowanie opowiadam się za uwspólnotowieniem patentów

Mateusz Morawiecki powiedział w sobotę przed południem dziennikarzom, że pierwszy gorąco dyskutowany temat w piątek, gdzie były różnice zdań, to kwestia uwspólnotowienia patentów na szczepionki przeciw COVID-19. - Ja zdecydowanie opowiadałem się za tym, aby doszło do uwolnienia patentów, do uwspólnotowienia patentów, do wzmocnienia produkcji wszystkich szczepionek, które tylko mogą być w Unii Europejskiej w bezpieczny sposób produkowane – powiedział.

Dodał, że "to słowo uwspólnotowienie jest najbardziej właściwe, ponieważ nam chodzi o to, żeby firmy, które mają odpowiednie zdolności produkcyjne w Europie, w Unii Europejskiej mogły rzeczywiście wykorzystywać te zdolności produkcyjne".

Podkreślał, że "każdy miesiąc przyspieszenia w produkcji szczepionek dla Polski, dla Polaków, dla innych mieszkańców Unii, to miesiąc szybciej do całkowitego pozbycia się epidemii". - Jednocześnie wiemy, że wraz z rozwojem mocy produkcyjnych będziemy mogli szybciej dostarczyć szczepionki do innych krajów świata, a przecież jest to pandemia globalna. Globalna to znaczy rzeczywiście musimy zaszczepić przynajmniej 70-80 procent populacji całego świata" – zaznaczył premier.

Szczyt społeczny Unii Europejskiej w Porto PAP/EPA/LUIS VIEIRA

Morawiecki: im szybszy wzrost gospodarczy, tym łatwiej wypracować odpowiedni model społeczny

Jak mówił, unijne dyskusje toczą się również wokół "optymalnego modelu społecznego". - Z ogromną dumą przedstawiam nasze osiągnięcia, nasz model społeczny, gdzie w centralnym punkcie znajduje się rodzina – powiedział Morawiecki. Dodał, że wskazywał również "na zasadność sprawiedliwości podatkowej i szybkiego wzrostu gospodarczego, ponieważ im szybszy jest wzrost gospodarczy przy sprawiedliwym systemie podatkowym, bez rajów podatkowych, tym łatwiej jest wypracować odpowiedni model społeczny, czyli ten główny temat dyskusji w Porto".

Morawiecki powiedział, że Polska stawia "na szybki wzrost gospodarczy". - Do tego bardzo się przyda europejski program odbudowy, w wyniku którego chcemy dokonać największego w historii Polski "szarpnięcia" w programach inwestycyjnych, największego wzrostu w pogromach rozwoju inwestycji infrastrukturalnych. I to też przedmiot rozmów w Portugalii – dodał.

Premier przekazał, że w trakcie spotkania uzgadniane są zasady, według których to właśnie europejskie przedsiębiorstwa mają na tym skorzystać. Dodał, że "przede wszystkim mają na tym skorzystać małe i średnie polskie przedsiębiorstwa". - W taki sposób chcemy dokonać też repolonizacji całego prawa zamówień publicznych, żeby małe i średnie firmy - co jest zgodne z prawem Unii Europejskiej - miały pewnego rodzaju preferencje. I to też temat, który tutaj z kilkoma premierami dyskutowałem – mówił.

Michel: musimy zwiększyć produkcję szczepionek na całym świecie

Szef Rady Europejskiej Charles Michel powiedział z kolei w Porto, że "po pierwsze robimy w Europie postępy, jeśli chodzi o produkcję szczepionek i ich dystrybucję". - Drugim ważnym punktem, który poruszyliśmy wczoraj, jest kwestia zielonych certyfikatów. Zdecydowaliśmy, że 25 maja na następnym szczycie UE powrócimy do tego tematu, aby znaleźć wspólne porozumienie w tej ważnej kwestii. Trzeci punkt do międzynarodowa solidarności – dodał Michel.

Dodał, że UE podjęła decyzję, aby eksport szczepionek był możliwy. - Zachęcamy wszystkich partnerów, aby przyspieszyli eksport dawek. Jeśli chodzi o własność intelektualną, nie sądzimy, że w krótkim terminie jest to magiczne rozwiązanie, ale jesteśmy gotowi zaangażować się w te kwestie tak szybko, gdy konkretna propozycja znajdzie się na stole. Wszyscy wiemy, że musimy zrobić wszystko co możliwe, aby zwiększyć produkcję szczepionek na całym świecie – mówił szef Rady Europejskiej.

Autor:js\mtom

Źródło: TVN24, PAP