"Zero tolerancji dla przemocy na naszych ulicach!" Wpis premiera

Premier Donald Tusk podziękował policji za "stanowcze działania wobec chuliganów w koszulkach Chelsea i Betisu we Wrocławiu". "Jeśli będzie trzeba, policja będzie dzisiaj jeszcze bardziej bezwzględna!" - dodał.

"Zero tolerancji dla przemocy na naszych ulicach! Dziękuję policji za stanowcze działania wobec chuliganów w koszulkach Chelsea i Betisu we Wrocławiu. Ostrzegamy: jeśli będzie trzeba, policja będzie dzisiaj jeszcze bardziej bezwzględna!" - napisał szef rządu.

Starcia kiboli we Wrocławiu

W środę wieczorem we Wrocławiu odbędzie się finał Ligi Konferencji między Realem Betis a Chelsea. Kibice z Hiszpanii i Anglii od wtorku są już we Wrocławiu, wieczorem doszło do pierwszego incydentu z ich udziałem. Około godziny 19.30 we wtorek na Rynku kilkunastoosobowe grupy rzucały krzesłami z ogródków restauracyjnych, poleciały również butelki.

- Policjanci zareagowali niezwłocznie po tym zajściu, czego skutkiem było to, że nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu i negatywnych zachowań. Kibice rozbiegli się w różnych kierunkach i nadal trwają czynności zmierzające do ich identyfikacji, prowadzone przez policjantów pionu kryminalnego - poinformował Łukasz Dutkowiak, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Chelsea vs Real Betis in Wroclaw tonight! 🇵🇱💥 pic.twitter.com/lzgt8DCRWu — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 27, 2025 Rozwiń Źródło: X.com

To, co wydarzyło się we wtorek wieczorem, relacjonował na antenie TVN24 reporter Paweł Popkowski.

Policja: możliwa eskalacja

Do kolejnego starcia, również na wrocławskim Rynku, doszło po godzinie 23 we wtorek.

- Policjanci zauważyli grupę około dziesięciu osób szarpiących się ze sobą za ubrania. Zareagowali natychmiast, podbiegając w miejsce konfliktu, jednak większość kibiców w tym momencie się rozbiegła. Został zatrzymany 31-letni obywatel Hiszpanii, który był najbardziej agresywny - przekazał rzecznik KWP.

Zatrzymano również trzy osoby z Hiszpanii, które nad ranem demontowały zamieszczone na słupie flagi Finału Ligi Konferencji UEFA.

- Jesteśmy przygotowani na to, co może się wydarzyć po meczu. Spodziewamy się wtedy możliwej eskalacji zamieszek. Mamy jednak nadzieję, że zakończy się na wyłącznie sportowych emocjach - przekazała w środę rano w rozmowie z eurosport.pl Monika Kaleta z biura prasowego KWP we Wrocławiu.

Początek finału Ligi Konferencji o godzinie 21.

