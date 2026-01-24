Premier: schronisko w Sobolewie zamknięte

Schronisko w Sobolewie zamknięte. Relacja reporterki TVN24 Katarzyny Rosiewicz Źródło: TVN24

"Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru. Powiatowy Lekarz Weterynarii zamknął dziś to schronisko. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie" - napisał szef rządu.

Schronisko w Sobolewie zamknięte. Jest komunikat MSWiA

Szerszy komunikat wydało w tej sprawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przekazano, że "Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie doręczył właścicielowi schroniska w Sobolewie decyzję o natychmiastowym zamknięciu obiektu oraz zakazie prowadzenia schronisk dla zwierząt".

"Dokument jest wynikiem niestosowania się właściciela obiektu do wcześniejszych decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii wzywających do usunięcia uchybień w prowadzeniu schroniska. W azylu jest ok. 180 psów i kilka kotów" - dodał.

Wyjaśnił, że w związku z utrzymującymi się mrozami, MSWiA poleciło wojewodom skontrolowanie schronisk dla zwierząt w całej Polsce. Inspektorzy weterynarii przeprowadzili ponad 200 takich niezapowiedzianych wizyt. Uchybienia stwierdzono między innymi w schronisku "Happy Dog" w Sobolewie w pow. garwolińskim.

"Dobro zwierząt to nie ideologia. To obowiązek i odpowiedzialność" - napisała na X wiceszefowa resortu Magdalena Roguska.

Protest przed urzędem gminy

W sobotę obrońcy praw zwierząt zebrali się przed urzędem gminy w Sobolewie i domagali się poprawy warunków życia dla psów w schronisku, z którym gmina ma podpisaną umowę. Następnie przenieśli się pod bramy schroniska.

Schronisko "Happy Dog" znalazło się w centrum ogólnopolskiej dyskusji o opiece nad bezdomnymi zwierzętami. Mimo sygnałów o nieprawidłowościach schronisko współpracowało z 30 gminami, między innymi z Sobolewem, który do tego dzierżawi grunt pod schronisko za 500 złotych.