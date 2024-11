Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski? Są tacy, którzy już zdecydowali

Nitras: mamy głębokie poczucie, że musimy dokończyć to, co zaczęliśmy w 2020 roku

- Chyba nie jest to dla zbyt wielu jakieś szczególne zaskoczenie. Mam ogromny szacunek dla Radka Sikorskiego. Wszyscy cieszymy się, że rok temu wrócił do polskiej polityki i jest naprawdę dużym wzmocnieniem naszego rządu. Natomiast my współpracujemy w dużym gronie z Rafałem Trzaskowskim od pięciu lat i mamy głębokie poczucie, że musimy dokończyć to, co zaczęliśmy w 2020 roku, co nam trochę ukradziono, z naciskiem na "ukradziono", a nie na "trochę" - mówił.