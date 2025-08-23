Pożar hali na Pomorzu. "Intensywna akcja gaśnicza"

Pożar pustostanu w Pogórzu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Młodszy kapitan Maciej Kuptz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Pucku przekazał na antenie TVN24 informacje o pożarze pustostanu we wsi Pogórze. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Pożar pustostanu we wsi Pogórze Pożar pustostanu we wsi Pogórze Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Pożar pustostanu w powiecie puckim Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Pożar pustostanu we wsi Pogórze Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Pożar pustostanu we wsi Pogórze Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Pożar pustostanu we wsi Pogórze Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Kilkanaście zastępów straży na miejscu

- Płonie hala, pustostan o wymiarach 70 na 30 metrów. W pierwszej fazie zapalił się dach, który w trakcie działań zapadł się do środka hali - powiedział.

Jak przekazał po godzinie 21 mł. kpt. Kuptz, na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej. - Prowadzona jest intensywna akcja gaśnicza - dodał.

Poinformował także, że akcja gaśnicza trwa, a działania będą prowadzone przez wiele godzin. Według relacji mł. kpt. Kuptza, hala była pusta, nie było w niej żadnych materiałów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD