- Kolejne 48 godzin to będą godziny krytyczne, bo wtedy będziemy mieli do czynienia z kulminacją fali powodziowej w Opolu i Wrocławiu - powiedział.

- IMGW przedstawia codziennie rano o godzinie siódmej aktualną prognozę hydrologiczną, posiłkując się wysokościami wody i mówiąc, jak wyglądają stany alarmowe. Natomiast to jest jedna część informacji, a druga to jest to, co ewentualnie może się stać, jeżeli na przykład doszłoby gdzieś do uszkodzenia zbiornika retencyjnego albo do puszczenia wałów - wyjaśniał Tomczyk.