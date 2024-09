Jak wezwać pomoc i zgłaszać, że czegoś potrzebujemy? Ważne na czas powodzi

Służby przypominają, w jaki sposób należy wezwać pomoc w czasie powodzi i jak zgłaszać, że czegoś potrzebujemy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik z niezbędnymi informacjami. "W razie zagrożenia zdrowia lub życia dzwoń na numer alarmowy 112!" - podkreślono.

Sytuacja w wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie jest wciąż niezwykle trudna. Choć w niektórych miejscach woda już opada, to inne dopiero przygotowują się na jej nadejście. We Wrocławiu czoło fali powodziowej spodziewane jest w środę wieczorem, w związku z czym prezydent miasta ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Taki alarm w nocy zaczął obowiązywać także w Opolu po tym, jak poziom wody w Odrze osiągnął sześć metrów.

Jak wezwać pomoc w czasie powodzi?

Służby przypominają, że przede wszystkim należy pamiętać o niezbędnych numerach alarmowych:

112 - numer alarmowy; 999 - pogotowie ratunkowe; 998 - straż pożarna; 997 - policja; 994 - pogotowie wodociągowe; 993 - pogotowie cieplne; 992 - pogotowie gazowe; 991 - pogotowie energetyczne.

Potrzebujesz ewakuacji, pomocy medycznej, żywności?

Poza tym, jeśli utknęliśmy w domu lub na terenie gospodarstwa i potrzebujemy pomocy, powinniśmy wywiesić flagę lub materiał w kolorach: białym, niebieskim lub czerwonym w zależności od tego, czego potrzebujemy. Kolor biały oznacza potrzebę ewakuacji, kolor czerwony - potrzebę pomocy medycznej, a kolor niebieski - potrzebę żywności i wody.

Z kolei gdy nad naszym domem znajdzie się śmigłowiec, za pomocą prostych gestów rąk możemy powiadomić ratowników o naszych potrzebach: dwie ręce wzniesione do góry jak w literze Y - "tak, potrzebna pomoc", jedna ręka ułożona skosem do dołu, druga ułożona skosem do góry - "nie, wszystko w porządku".

Jak wezwać pomoc w trakcie powodzi Shutterstock/MSWiA

Rozwiń

ZOBACZ TEŻ: Jak wezwać pomoc w trakcie powodzi

Mieszkańcy, którzy ucierpieli wskutek powodzi, mogą się też zgłaszać do Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Pracownicy MOPS udzielą poszkodowanym niezbędnych informacji oraz pomogą w uzyskaniu pomocy materialnej. W wielu miastach uruchomiono specjalne infolinie.

Gdzie szukać informacji

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zachęca do zapoznania się z poradnikiem, w którym zawarto niezbędne informacje dotyczące tego, jak zachować się podczas powodzi.

W poradniku przypomniano m.in., że najlepszym źródłem wiedzy na temat zachowania podczas ewentualnej powodzi (realnego zagrożenia, metod ewakuacji, sposobów ostrzegania) są: władze lokalne - urząd gminy lub miasta, gminne zespoły zarządzania kryzysowego, a także doświadczenia rodziny i osób mieszkających w pobliżu.

Podkreślono, że w razie otrzymania ostrzeżenia przed powodzią należy śledzić oficjalne komunikaty w radiu, telewizji lub internecie, upewnić się, że członkowie rodziny wiedzą, co robić w razie powodzi, mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy, zabezpieczyć urządzenia elektryczne i wyłączyć media (instalację gazową i elektryczną, zamknąć dopływ wody, zabezpieczyć sieć kanalizacyjną lub szambo).

Jak przygotować się do ewakuacji

Należy też przygotować się do ewakuacji - przenieść wartościowe rzeczy w bezpieczne miejsce oraz przygotować się do zabrania lekarstw, dokumentów, kosztowności, pieniędzy i polis ubezpieczeniowych, a także przygotować worki z piaskiem. Trzeba też zabezpieczyć pojazdy i gospodarstwa.

Powódź w Ścinawce Średniej Filip/Kontakt24

Zalane tereny w Bystrzycy Kłodzkiej PAP/Maciej Kulczyński

Powódź, Głogówek (Opolskie) Ewelina

Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko PAP/Maciej Kulczyński

Jeśli przebywasz w domu

W czasie powodzi, jeśli będziemy przebywać w domu, należy pozostać na wyższych piętrach, pozostawić włączone radio zasilane bateriami na częstotliwość lokalnej stacji, nie dotykać mokrych urządzeń elektrycznych, unikać kontaktu z wodą powodziową, ponieważ może być skażona, i nie korzystać ze studni, a także przygotować się do ewentualnej ewakuacji. Pić można tylko wodę butelkowaną.

Podkreślono, by w razie zagrożenia zdrowia lub życia dzwonić na numer alarmowy 112, a także, żeby zawsze stosować się do poleceń służb prowadzących akcję ratunkową. Po ewakuacji warto zarejestrować się w punkcie ewidencyjnym, by rodzina łatwiej mogła nas odnaleźć.

Rozwiń

Pomoc od RPO

W poniedziałek biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że RPO "z najwyższą uwagą monitoruje rozwój sytuacji i będzie podejmować wszelkie leżące w jego kompetencjach działania, aby prawa osób na terenach dotkniętych klęską żywiołową były respektowane". Podkreślono, że "powódź to wielkie zagrożenie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, ale także dla praw człowieka - prawa do życia, do ochrony zdrowia, do mieszkania, do nauki, praw majątkowych i wielu innych".

Do końca września, a w razie potrzeby dłużej, dyżury telefoniczne w Biurze RPO zostaną wydłużone do godziny 20. "Gdy tylko pozwoli na to sytuacja na miejscu, nasi pracownicy, w tym z biur terenowych w Katowicach i Wrocławiu, będą wizytować tereny dotknięte katastrofą i spotykać się z poszkodowanymi. Infolinia RPO dostępna jest pod numerem: 800 676 676.

Autorka/Autor:pb//az

Źródło: tvn24.pl