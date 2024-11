Posiedzenie w sprawie Romanowskiego odroczone

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył do 9 grudnia posiedzenie aresztowe posła PiS Marcina Romanowskiego, któremu Prokuratura Krajowa zarzuca m.in. ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Powodem odroczenia jest nieobecność polityka z powodu jego choroby.

Lewandowski o chorobie Romanowskiego

Przed ogłoszeniem decyzji o odroczeniu posiedzenia mec. Lewandowski poinformował dziennikarzy, że Romanowski jest chory, stąd jego nieobecność. - Przedłożyliśmy zaświadczenie od lekarza sądowego, czyli w trybie, który przepisy Kodeksu postępowania karnego przewidują. W ocenie obrony nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że to posiedzenie powinno zostać w dniu dzisiejszym odroczone - stwierdził adwokat.