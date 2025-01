Debata z Tuskiem, immunitet Obajtka, "wybory" na Białorusi. Parlament Europejski rozpoczął posiedzenie

Priorytety polskiego przewodnictwa

Nowe unijne przepisy i stosunki z USA

Podczas posiedzenia w najbliższym tygodniu europosłowie będą dyskutować również nad szeregiem bieżących spraw. We wtorek rano zaplanowano dyskusję na temat wykorzystania unijnego prawa do walki z nielegalnymi treściami w internecie i ingerencją w wybory.

Niszczenie infrastruktury na Bałtyku i węgierscy szpiedzy

We wtorek europosłowie zajmą się także kwestią rosyjskich prób niszczenia infrastruktury na Bałtyku w kontekście incydentu z końca grudnia 2024 roku związanego z uszkodzeniem podmorskich kabli przesyłowych między Estonią a Finlandią. Odpowiedzialny za to był najprawdopodobniej rosyjski tankowiec należący do tzw. floty cieni, a więc starych, często nieubezpieczonych statków, którymi Rosja eksportuje ropę, obchodząc międzynarodowe sankcje. PE już w listopadzie 2024 roku przyjął rezolucję, w której wezwał do objęcia tych statków bardziej ukierunkowanymi sankcjami.