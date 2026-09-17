Polska Funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla

Borys: Wojciech Król nie jest członkiem klubu i jest zawieszony w partii Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Gzell

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Minister, koordynator służb specjalnych poinformował o zatrzymaniu Króla przez CBA w czwartek wieczorem.

Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) September 17, 2026 Rozwiń

Wcześniej w czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Króla. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska, która prowadzi śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wojciech Król zawieszony w KO

W ubiegłym tygodniu szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej poseł Zbigniew Konwiński poinformował, że Król został zawieszony w prawach członka klubu, a tym samym przestał być jego wiceprzewodniczącym.