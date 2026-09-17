Funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla
Minister, koordynator służb specjalnych poinformował o zatrzymaniu Króla przez CBA w czwartek wieczorem.
Wcześniej w czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Króla. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska, która prowadzi śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Wojciech Król zawieszony w KO
W ubiegłym tygodniu szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej poseł Zbigniew Konwiński poinformował, że Król został zawieszony w prawach członka klubu, a tym samym przestał być jego wiceprzewodniczącym.
Źródło: PAP