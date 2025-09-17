Ponad dwa miliardy złotych na przekop Mierzei Wiślanej. A to nie koniec

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Po trzech latach od oddania inwestycji do użytku statki wciąż nie wpływają do portu w Elblągu. Urząd Morski w Gdyni zapewnia, że wkrótce się to zmieni.

Elbląg ma być niewielkim portem, uzupełniającym porty w Gdyni i w Gdańsku.

Na czym ma polegać takie uzupełnienie? Komu jest potrzebne? Opinie ekspertów są skrajnie różne.

Cała inwestycja, która kosztowała już ponad dwa miliardy złotych, ma nas uniezależnić od Rosji. Jednak zasadność tego projektu, z ekonomicznego punktu widzenia, wciąż budzi kontrowersje.

17 września 2022 roku. Do miejscowości Nowy Świat na Mierzei Wiślanej przybywają najważniejsi urzędnicy w Polsce, w tym ministrowie, premier Mateusz Morawiecki i prezydent RP Andrzej Duda.

Przemawiają do kilkutysięcznego tłumu, nad którym powiewają biało-czerwone flagi.

- Uruchamiamy Kanał Żeglugowy. W tym dniu statki zyskają swobodny dostęp do wszystkich portów Zalewu Wiślanego i, co najważniejsze, do portu morskiego w Elblągu - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister minął się z prawdą. To już dzisiaj wiemy na pewno. Po trzech latach statki nie mają swobodnego dostępu do portu w Elblągu. Tym bardziej do portów w Krynicy Morskiej, Fromborku czy Tolkmicku.

- To ważny dzień; dzień, kiedy tworzy się perspektywa rozwoju portu w Elblągu - mówił trzy lata temu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

To prawda, perspektywa się otworzyła. I tylko perspektywa.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną otwarty (materiał z 17 września 2022 r.) Źródło: Jan Błaszkowski | Fakty TVN

Absurdalny, bezcelowy, nieopłacalny

Dyskusja o celowości budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną trwała wiele lat. Nie brakowało argumentów, że to inwestycja niepotrzebna, chybiona, nieopłacalna.