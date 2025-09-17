Logo strona główna
Ponad dwa miliardy złotych na przekop Mierzei Wiślanej. A to nie koniec

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Przekop Mierzei Wiślanej
Przekop Mierzei Wiślanej
Źródło: TVN24
Wydano już ponad dwa miliardy złotych. Na co? Na port w Elblągu - żeby niewielkie w gruncie rzeczy statki mogły do niego zawijać. Ale wciąż nie mogą, choć w najbliższym czasie ma się to zmienić. Czy przekop Mierzei Wiślanej miał sens z punktu widzenia ekonomii? W trzecią rocznicę otwarcia Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną szukamy odpowiedzi na to pytanie.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Po trzech latach od oddania inwestycji do użytku statki wciąż nie wpływają do portu w Elblągu. Urząd Morski w Gdyni zapewnia, że wkrótce się to zmieni.
  • Elbląg ma być niewielkim portem, uzupełniającym porty w Gdyni i w Gdańsku.
  • Na czym ma polegać takie uzupełnienie? Komu jest potrzebne? Opinie ekspertów są skrajnie różne.
  • Cała inwestycja, która kosztowała już ponad dwa miliardy złotych, ma nas uniezależnić od Rosji. Jednak zasadność tego projektu, z ekonomicznego punktu widzenia, wciąż budzi kontrowersje.

17 września 2022 roku. Do miejscowości Nowy Świat na Mierzei Wiślanej przybywają najważniejsi urzędnicy w Polsce, w tym ministrowie, premier Mateusz Morawiecki i prezydent RP Andrzej Duda.

Przemawiają do kilkutysięcznego tłumu, nad którym powiewają biało-czerwone flagi.

- Uruchamiamy Kanał Żeglugowy. W tym dniu statki zyskają swobodny dostęp do wszystkich portów Zalewu Wiślanego i, co najważniejsze, do portu morskiego w Elblągu - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister minął się z prawdą. To już dzisiaj wiemy na pewno. Po trzech latach statki nie mają swobodnego dostępu do portu w Elblągu. Tym bardziej do portów w Krynicy Morskiej, Fromborku czy Tolkmicku.

- To ważny dzień; dzień, kiedy tworzy się perspektywa rozwoju portu w Elblągu - mówił trzy lata temu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

To prawda, perspektywa się otworzyła. I tylko perspektywa.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną otwarty (materiał z 17 września 2022 r.)
Źródło: Jan Błaszkowski | Fakty TVN

Absurdalny, bezcelowy, nieopłacalny

Dyskusja o celowości budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną trwała wiele lat. Nie brakowało argumentów, że to inwestycja niepotrzebna, chybiona, nieopłacalna.

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Reporter tvn24.pl i autor książek. Napisał m.in. "Kaszëbë" oraz "Sopoty". Mieszka i pracuje na Pomorzu.
