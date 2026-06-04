Polska Polski dowódca z jednym z najwyższych odznaczeń wojskowych USA Oprac. Justyna Sochacka |

Generał Kukuła: wojsko ma za zadanie uzupełnić luki, które powstały w ciągu niemal 30 lat Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Dowództwo Generalne/X

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Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że podczas wizyty w USA generał broni Marek Sokołowski otrzymał "Legion of Merit w stopniu Komandora (Commander)". Jak czytamy, jedno z najwyższych odznaczeń wojskowych USA nadawanych obcokrajowcom przyznał sekretarz obrony USA Pete Hegseth.

Jak zaznaczono, w uroczystości wziął udział także zastępca dowódcy V Korpusu US Army generał dywizji Maciej Jabłoński.

Legion of Merit dla generała Marka Sokołowskiego

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że "medal Legion of Merit jest przyznawany kluczowym dowódcom oraz liderom państw sojuszniczych w uznaniu szczególnych zasług na rzecz budowania globalnego bezpieczeństwa i międzynarodowej współpracy wojskowej".

"Uhonorowanie polskiego Dowódcy Generalnego tak wysoką klasą orderu stanowi niezaprzeczalny dowód uznania dla jego wieloletniej służby i profesjonalizmu, a także potwierdzenie osobistego wkładu w rozwój sojuszu polsko-amerykańskiego oraz wzmacnianie pozycji NATO" - podkreślili wojskowi.

🇵🇱🇺🇸 Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Marek Sokołowski podczas pobytu w USA został uhonorowany amerykańskim odznaczeniem Legion of Merit w stopniu Komandora (Commander) – jednym z najwyższych odznaczeń wojskowych USA nadawanych obcokrajowcom. Odznaczenie… pic.twitter.com/RRGP9cp25n — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) June 4, 2026 Rozwiń

We wrześniu ubiegłego roku amerykańskim medalem Legion of Merit został odznaczony między innymi generał dywizji Karol Molenda, który ostatnio został nominowany do dowództwa NATO w amerykańskim Norfolk.

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