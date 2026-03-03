Polska w programie odstraszania nuklearnego? Tusk: konsultujemy to

Generał Kraszewski: Polska powinna jak najszybciej stać się częścią parasola nuklearnego, który proponuje Francja Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Premier Donald Tusk, komentując przed posiedzeniem rządu udział Polski we francuskim programie odstraszania nuklearnego, powiedział, że "Francja rozmawia z kilkoma państwami europejskimi" w tej sprawie.

- My także konsultujemy to nie tylko z Francją, która jest inicjatorem tego przedsięwzięcia, z oczywistych względów, Francja ma w dyspozycji broń nuklearną, ale także z państwami, które równocześnie z Polską wyraziły gotowość do współpracy w tym projekcie i zostały zaproszone do tego projektu - powiedział.

Donald Tusk Źródło: Paweł Supernak/PAP

Polska "nie będzie chciała być pasywna"

Szef rządu oświadczył, że w sprawie francuskiego programu jest w kontakcie między innymi ze Szwecją i Danią. - Jeszcze w marcu będzie miał miejsce szczyt energii atomowej w Paryżu, tam będę miał okazję rozmawiać o tym nie tylko z prezydentem Macronem, ale także z naszymi innymi europejskimi partnerami - powiedział.

- Polska bardzo poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa nuklearnego. Sami, jak wiecie, inwestujemy bardzo dużo w przyszłe elektrownie jądrowe i Polska nie będzie chciała być pasywna, jeśli chodzi także o bezpieczeństwo nuklearne w kontekście militarnym - mówił Tusk.

Zapowiedział, że "będziemy współpracowali z naszymi sojusznikami, w tym z Francją, która wyszła z tą konkretną ofertą, i wraz ze wzrostem naszych własnych, autonomicznych możliwości będziemy także starali się przygotować Polskę w przyszłości do jak najbardziej autonomicznych działań w tej kwestii".

Francja zwiększy arsenał nuklearny, Polska "prowadzi rozmowy"

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w poniedziałek, że jego kraj zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych. Poinformował przy tym, że osiem krajów, w tym Polska, jest zainteresowanych zaawansowanym odstraszaniem nuklearnym Francji.

Niedługo po wystąpieniu prezydenta Francji premier Donald Tusk opublikował wpis w tej sprawie. "Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować" - oświadczył.

W praktyce współpraca w ramach zapowiedzianego przez Macrona odstraszania nuklearnego może obejmować: przyjmowanie na terytorium wymienionych przez niego państw francuskich strategicznych jednostek lotniczych, wspólne ćwiczenia i demonstracje zdolności nuklearnych poza granicami Francji. Paryż argumentuje, że rozproszenie sił w Europie ma utrudnić kalkulacje potencjalnym przeciwnikom.

Macron postawił też wyraźną granicę: decyzja o ewentualnym użyciu francuskiej broni jądrowej ma pozostać wyłączną prerogatywą prezydenta Francji - bez mechanizmu współdecydowania po stronie partnerów. Francuski przywódca uzasadnia potrzebę wzmocnienia odstraszania m.in. osłabieniem globalnej architektury kontroli zbrojeń.

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

Opracował Kuba Koprzywa