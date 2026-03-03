Logo strona główna
Polska

Polska w programie odstraszania nuklearnego? Tusk: konsultujemy to

Donald Tusk
Generał Kraszewski: Polska powinna jak najszybciej stać się częścią parasola nuklearnego, który proponuje Francja
Źródło: TVN24
Polska bardzo poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa nuklearnego - oświadczył premier Donald Tusk. Komentował udział we francuskim programie odstraszania nuklearnego. - Polska nie będzie chciała być pasywna, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nuklearne w kontekście militarnym - mówił.

Premier Donald Tusk, komentując przed posiedzeniem rządu udział Polski we francuskim programie odstraszania nuklearnego, powiedział, że "Francja rozmawia z kilkoma państwami europejskimi" w tej sprawie.

- My także konsultujemy to nie tylko z Francją, która jest inicjatorem tego przedsięwzięcia, z oczywistych względów, Francja ma w dyspozycji broń nuklearną, ale także z państwami, które równocześnie z Polską wyraziły gotowość do współpracy w tym projekcie i zostały zaproszone do tego projektu - powiedział.

Donald Tusk
Donald Tusk
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Polska "nie będzie chciała być pasywna"

Szef rządu oświadczył, że w sprawie francuskiego programu jest w kontakcie między innymi ze Szwecją i Danią. - Jeszcze w marcu będzie miał miejsce szczyt energii atomowej w Paryżu, tam będę miał okazję rozmawiać o tym nie tylko z prezydentem Macronem, ale także z naszymi innymi europejskimi partnerami - powiedział.

- Polska bardzo poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa nuklearnego. Sami, jak wiecie, inwestujemy bardzo dużo w przyszłe elektrownie jądrowe i Polska nie będzie chciała być pasywna, jeśli chodzi także o bezpieczeństwo nuklearne w kontekście militarnym - mówił Tusk.

Zapowiedział, że "będziemy współpracowali z naszymi sojusznikami, w tym z Francją, która wyszła z tą konkretną ofertą, i wraz ze wzrostem naszych własnych, autonomicznych możliwości będziemy także starali się przygotować Polskę w przyszłości do jak najbardziej autonomicznych działań w tej kwestii".

Francja zwiększy arsenał nuklearny, Polska "prowadzi rozmowy"

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w poniedziałek, że jego kraj zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych. Poinformował przy tym, że osiem krajów, w tym Polska, jest zainteresowanych zaawansowanym odstraszaniem nuklearnym Francji.

Niedługo po wystąpieniu prezydenta Francji premier Donald Tusk opublikował wpis w tej sprawie. "Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować" - oświadczył. 

Francja zwiększy arsenał nuklearny. Tusk: Polska prowadzi rozmowy

Francja zwiększy arsenał nuklearny. Tusk: Polska prowadzi rozmowy

Świat
Tak mógłby wyglądać francuski program odstraszania nuklearnego. "Europa o tym myśli"

Tak mógłby wyglądać francuski program odstraszania nuklearnego. "Europa o tym myśli"

W praktyce współpraca w ramach zapowiedzianego przez Macrona odstraszania nuklearnego może obejmować: przyjmowanie na terytorium wymienionych przez niego państw francuskich strategicznych jednostek lotniczych, wspólne ćwiczenia i demonstracje zdolności nuklearnych poza granicami Francji. Paryż argumentuje, że rozproszenie sił w Europie ma utrudnić kalkulacje potencjalnym przeciwnikom.

Macron postawił też wyraźną granicę: decyzja o ewentualnym użyciu francuskiej broni jądrowej ma pozostać wyłączną prerogatywą prezydenta Francji - bez mechanizmu współdecydowania po stronie partnerów. Francuski przywódca uzasadnia potrzebę wzmocnienia odstraszania m.in. osłabieniem globalnej architektury kontroli zbrojeń.

ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001

Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001
Opracował Kuba Koprzywa

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Donald TuskFrancjaBroń atomowaEmmanuel Macron
BIZNES

