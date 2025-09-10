Komunikat lotniska Chopina w Warszawie

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Kluczowe fakty: W nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o "wielokrotnym naruszeniu" polskiej przestrzeni powietrznej "przez obiekty typu dron".

Premier Donald Tusk poinformował, że polskie wojsko "użyło uzbrojenia" przeciwko obiektom.

Czasowo zamknięta została przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina - przekazało stołeczne lotnisko.

"Z powodu działania służb państwowych i wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta" - przekazało Lotnisko Chopina we wpisie na Facebooku.

"Lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze. Wszystkich pasażerów prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych" - dodano.

Wcześniej amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) informowała, że cztery polskie lotniska, Chopina w Warszawie, Rzeszów-Jasionka, Warszawa-Modlin i lotnisko w Lublinie, zostały zamknięte w nocy z wtorku na środę z powodu "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

Polska przestrzeń "wielokrotnie naruszona"

Przed godziną 4 w nocy Dowództwo Operacyjne RSZ wydało komunikat, w którym podało, że "w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron".

"Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły oraz przekroczyły granicę RP" - napisał na platformie X wiceminister obrony Cezary Tomczyk. "Władze państwa czyli Prezydent RP oraz Premier RP powiadomione. Wszystkie służby w działaniu. Prosimy stosować się do komunikatów Wojska Polskiego oraz Policji" - dodał.

