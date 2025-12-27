Polska poderwała myśliwce. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie zamknięte

W sobotę około godziny 3.20 w nocy Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało na platformie X, że "rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej". Jak wyjaśniono, ma to związek z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji, które wykonuje uderzenia na terytorium Ukrainy.
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z informacją dowództwa, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę.
"W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - podała na portalu X Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Autorka/Autor: kgr/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ