Polska poderwała myśliwce. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie zamknięte

W sobotę około godziny 3.20 w nocy Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało na platformie X, że "rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej". Jak wyjaśniono, ma to związek z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji, które wykonuje uderzenia na terytorium Ukrainy.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z informacją dowództwa, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę.

"W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - podała na portalu X Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

