Polska poderwała myśliwce. Dwa lotniska były zamknięte

W sobotę około godziny 3.20 w nocy Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało na platformie X, że "rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej". Jak wyjaśniono, miało to związek z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji, które wykonywało uderzenia na terytorium Ukrainy.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy w komunikacie.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/A5WI0pyYwa — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 27, 2025 Rozwiń

Zgodnie z informacją dowództwa, działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę. Po godzinie 8 poinformowano o ich zakończeniu.

Nie wykryto naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - napisali wojskowi na platformie X.

We wpisie dowództwo podziękowało również za wsparcie sojusznikom NATO, w tym USA i Siłom Powietrznym Hiszpanii, których samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie oraz Holenderskich Siłom Zbrojnym - za wsparcie systemami obrony powietrznej.

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności… pic.twitter.com/GeLAZPmtTe — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 27, 2025 Rozwiń DORSZ o zakończeniu działań prewencyjnych Źródło: X

Zamknięte lotniska

"W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - podała na portalu X Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze https://t.co/0l58oaceee — PANSA (@PANSA_PL) December 27, 2025 Rozwiń

Podobnie jak DORSZ, po godzinie 8 PAŻP poinformowała o wznowieniu pracy na lotniskach.

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze po zakończeniu działań lotnictwa wojskowego — PANSA (@PANSA_PL) December 27, 2025 Rozwiń PAŻP o wznowieniu operacji lotniczych w Lublinie i Rzeszowie Źródło: X

