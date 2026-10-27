Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polska 2050 traci ministerstwo. Hołownia: to skutek decyzji Pełczyńskiej-Nałęcz

|
Donald Tusk i Szymon Hołownia
Tusk: chcę zaproponować Bartol na stanowisko ministry funduszy i polityki regionalnej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ucieczka liderki ugrupowania z partii i z rządu, wyrządza naszej partii mierzalne szkody - napisał Szymon Hołownia. Jak dodał, rozmawiał z premierem i miał uzyskać zapewnienie, że mimo to ugrupowanie "utrzyma wpływ i swój udział w odpowiedzialności za sprawy kraju". 

Donald Tusk przekazał przed wtorkowym posiedzeniem rządu, że po rozmowie z wicemarszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, zaproponuje Agnieszkę Bartol - obecnie stałą przedstawicielkę RP przy UE - na nową szefową resortu funduszy i polityki regionalnej.

Hołownia niedługo potem opublikował w tej sprawie wpis w serwisie X. "Ucieczka (zaskakująca, nieuzgodniona z nikim, i niezapowiedziana rezygnacja) liderki ugrupowania z partii i z rządu, wyrządza naszej partii mierzalne szkody. Na skutek decyzji @Kpelczynska, @PL_2050 traci stanowisko Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej" - oświadczył. 

Hołownia: uzyskałem zapewnienie, że Polska 2050 utrzyma wpływ

Hołownia poinformował, że rozmawiał z premierem. "Uzyskałem zapewnienie, że Polska 2050 utrzyma wpływ i swój udział w odpowiedzialności za sprawy kraju" - przekazał. "Zarysowane wstępne ustalenia sfinalizujemy i zakomunikujemy niebawem" - zaznaczył. 

"Polityka to gra zespołowa. Przywództwo to odpowiedzialność. Polska 2050 przejdzie i ten zakręt, bo siłą jej ludzi zaradzimy skutkom słabości jednostek" - podsumował. 

Odejście Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu i partii

Pełczyńska-Nałęcz w ubiegłym tygodniu poinformowała, że zdecydowała się na odejście z rządu. Ogłosiła to we wpisie na platformie X po tym, gdy Sejm co prawda nie uchwalił proponowanego przez PSL zniesienia dwukadencyjności w samorządach, ale za zniesieniem tej zasady opowiedziało się wielu posłów koalicji rządzącej, w tym sześć z głosujących posłów Polski 2050, a trzech wstrzymało się od głosu.

Napisała też wówczas - nawiązując do Hołowni - że "partię zostawia w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił". W sobotę zarząd Polski 2050 zdecydował o usunięciu z partii dotychczasowej liderki, zarzucając jej między innymi działanie na szkodę ugrupowania.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Szymon HołowniaPolska 2050Donald Tusk
Czytaj także:
25 min
Bogdan Święczkowski
PremieraŚwięczkowski zawdzięcza Ziobrze niemal wszystko. Jak wygląda niezależność na pokaz?
Czarno na białym
GettyImages-153141035
Co dalej z Saudi Aramco w Polsce? Minister: pewien scenariusz został narysowany"
BIZNES
Akwarela Zygmunta Vogla "Widok Łazienek od strony północnej" została zabytkiem
"Przez lata była symbolem polskiego dziedzictwa"
WARSZAWA
Kierowca wjechał do fosy podczas ucieczki w Harbutowicach
Jechał po alkoholu i uciekał przed policją. Skończył w rowie
Kraków
groby znicze wszystkich swietych shutterstock_2211100943
Pogoda może podzielić Polskę. Prognoza na Wszystkich Świętych
METEO
Meghan Markle
Księżna Meghan gwiazdą nowego sezonu MasterChef Junior
Kultura i styl
W 2018 roku na lotnisku powstał 1350-metrowy betonowy pas startowy
Białystok chce lotów pasażerskich. Decyzja radnych
Białystok
15-latek został zatrzymany
Zastraszony nożem 14-latek stracił motorower. Policja zatrzymała 15-latka
Mazowieckie
shutterstock_2713742131 (1)
Niemal co trzeci zgon ma związek z tymi nawykami. Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany
Zdrowie
shutterstock_2555496213
Znana marka zmieniła strategię. Zaskakujący efekt
BIZNES
Michał Sopiński
Egzotyczne wyjazdy byłego rektora. Na koszt uczelni
Kacper Sulowski
Karol Nawrocki
Proces Nawrockiego przeciwko Onetowi. "Byliśmy od początku pewni"
Polska
pap_20260728_0HE
"Mała ilustracja". Berek pokazał dane
Polska
imageTitle
Szybki powrót Ronaldo. Drzwi do reprezentacji znów otwarte
EUROSPORT
O włos od tragedii na przejeździe kolejowym
O włos od tragedii, cysterna zjechała w ostatnim momencie. Jest nagranie
Poznań
imageTitle
Puchar Polski zbiera żniwo. Kolejna niespodzianka
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w Kończyskach
Po dachowaniu porzucił auto i uciekł. Znaleźli go w piwnicy
Kraków
Tragiczny wypadek pod Myszkowem
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo. Pasażer nie żyje, kierowca usłyszał wyrok
Katowice
Na miejscu policjanci ustalają przebieg zdarzeń (zdj. ilustracyjne)
Nietrzeźwa urzędniczka przyjmowała interesantów. Przyjechała policja
Lublin
Pekin, Chiny
Miał walczyć z korupcją, a brał łapówki. Sąd zdecydował o karze śmierci
BIZNES
Kolizja na autostradzie A2
Rajd po A2 zakończył na barierach. Auto 18-latka stanęło w płomieniach
WARSZAWA
Warszawa, 15.05.2026, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Bożena Borowiec, Katarzyna Kotula i Anna Maria Żukowska
"A mówiłam, żeby to zdjąć". Kulisy głosowania w Sejmie
Agata Adamek, Sebastian Zakrzewski
1 godz 6 min
pc
Wiara w spisek i "prawa historycznej Rosji". Co z Polską chciałby zrobić Putin?
Terlikowski. Istota rzeczy
Niemieckie pociski Patriot
Wiceszefowa MON: w Polsce powstanie centrum serwisowe dla Patriotów
Polska
Adam Glapiński
Co dalej z zarządem NBP? Tusk ma zdecydować o losie prezydenckich nominatów
BIZNES
Niemcy, Neustadt am Ruebenberge. Kierowca wjechał samochodem wjechał w grupę ludzi
Wjechał samochodem w grupę ludzi, są ranni. Policja oddała strzały
Świat
Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką
Czołowe zderzenie. Nie żyje jeden z kierowców
Wrocław
Cysterna przewróciła się na bok na DK42
Przewrócona cysterna zablokowała drogą. Przewoziła gaz
Opole
Posiedzenie rządu 27.10.2026
Duże zmiany w refundacji. Nowe zasady dla chorób rzadkich
Zdrowie
Łukasz Gibała
Kolejna decyzja prezydenta Krakowa. Zwolnił dyrektora
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica