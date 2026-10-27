Polska Polska 2050 traci ministerstwo. Hołownia: to skutek decyzji Pełczyńskiej-Nałęcz Oprac. Aleksandra Sapeta |

Tusk: chcę zaproponować Bartol na stanowisko ministry funduszy i polityki regionalnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Donald Tusk przekazał przed wtorkowym posiedzeniem rządu, że po rozmowie z wicemarszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, zaproponuje Agnieszkę Bartol - obecnie stałą przedstawicielkę RP przy UE - na nową szefową resortu funduszy i polityki regionalnej.

Hołownia niedługo potem opublikował w tej sprawie wpis w serwisie X. "Ucieczka (zaskakująca, nieuzgodniona z nikim, i niezapowiedziana rezygnacja) liderki ugrupowania z partii i z rządu, wyrządza naszej partii mierzalne szkody. Na skutek decyzji @Kpelczynska, @PL_2050 traci stanowisko Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej" - oświadczył.

Hołownia: uzyskałem zapewnienie, że Polska 2050 utrzyma wpływ

Hołownia poinformował, że rozmawiał z premierem. "Uzyskałem zapewnienie, że Polska 2050 utrzyma wpływ i swój udział w odpowiedzialności za sprawy kraju" - przekazał. "Zarysowane wstępne ustalenia sfinalizujemy i zakomunikujemy niebawem" - zaznaczył.

"Polityka to gra zespołowa. Przywództwo to odpowiedzialność. Polska 2050 przejdzie i ten zakręt, bo siłą jej ludzi zaradzimy skutkom słabości jednostek" - podsumował.

Ucieczka (zaskakująca, nieuzgodniona z nikim, i niezapowiedziana rezygnacja) liderki ugrupowania z partii i z rządu, wyrządza naszej partii mierzalne szkody. Na skutek decyzji @Kpelczynska, @PL_2050 traci stanowisko Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.



Rozmawiałem dziś z… — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) October 27, 2026 Rozwiń

Odejście Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu i partii

Pełczyńska-Nałęcz w ubiegłym tygodniu poinformowała, że zdecydowała się na odejście z rządu. Ogłosiła to we wpisie na platformie X po tym, gdy Sejm co prawda nie uchwalił proponowanego przez PSL zniesienia dwukadencyjności w samorządach, ale za zniesieniem tej zasady opowiedziało się wielu posłów koalicji rządzącej, w tym sześć z głosujących posłów Polski 2050, a trzech wstrzymało się od głosu.

Napisała też wówczas - nawiązując do Hołowni - że "partię zostawia w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił". W sobotę zarząd Polski 2050 zdecydował o usunięciu z partii dotychczasowej liderki, zarzucając jej między innymi działanie na szkodę ugrupowania.