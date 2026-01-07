Logo strona główna
Polska

Ostra walka o przywództwo w Polsce 2050. Kulisy oskarżeń i wewnętrznych sporów

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Arleta Zalewska i Konrad Piasecki o zarzutach działaczy Polski 2050 wobec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz
Źródło: TVN24
Zostało zaledwie kilka dni do wyborów w Polsce 2050, które rozstrzygną, kto po Szymonie Hołowni przejmie w ugrupowaniu kierownictwo. Ten do tego momentu nie udzielił swojego poparcia żadnemu z kandydatów. W tym czasie w strukturach partii trwa bardzo ostra walka. Od niektórych działaczy słyszymy, że pod adresem "faworytki" wyścigu padły oskarżenia o "korupcję polityczną". Osią sporu ma być także sam przebieg głosowania i pytanie o udział w wyborach członków, którzy nie opłacają składek. W "Podcaście politycznym" w TVN24+ ujawniliśmy szczegóły.
Artykuł dostępny w subskrypcji

Kulisy polskiej polityki co tydzień w TVN24+ w "Podcaście politycznym" autorstwa Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego.

Lista kandydatów na szefa Polski 2050 liczy sześć nazwisk. Brak na niej Szymona Hołowni. O stanowisko lidera starają się: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, europoseł Michał Kobosko, ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk. 

Wybory w partii odbędą się już w najbliższą sobotę 10 stycznia. Jak dowiedzieliśmy się od naszych rozmówców - w ugrupowaniu trwa bardzo ostra walka, a pod adresem "faworytki" wyścigu o funkcję przewodniczącego, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, padają oskarżenia o wykorzystywanie stanowiska ministerialnego do budowania poparcia.

Oto szczegóły.

