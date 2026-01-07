Ostra walka o przywództwo w Polsce 2050. Kulisy oskarżeń i wewnętrznych sporów

Arleta Zalewska i Konrad Piasecki o zarzutach działaczy Polski 2050 wobec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kulisy polskiej polityki co tydzień w TVN24+ w "Podcaście politycznym" autorstwa Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego.

Lista kandydatów na szefa Polski 2050 liczy sześć nazwisk. Brak na niej Szymona Hołowni. O stanowisko lidera starają się: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, europoseł Michał Kobosko, ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

Wybory w partii odbędą się już w najbliższą sobotę 10 stycznia. Jak dowiedzieliśmy się od naszych rozmówców - w ugrupowaniu trwa bardzo ostra walka, a pod adresem "faworytki" wyścigu o funkcję przewodniczącego, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, padają oskarżenia o wykorzystywanie stanowiska ministerialnego do budowania poparcia.

Oto szczegóły.