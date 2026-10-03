"Myślałem, że to koniec. Bezsens, brak celu". Wrócił i został mistrzem Europy

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Sportowiec. Student. Przyszły psycholog sportu. Człowiek po przejściach. Najwyższy (217 cm) siatkarz w historii reprezentacji Polski. Do młodzieniaszków nie należy, w marcu obchodził 30. urodziny.

W Mediolanie, w wielkim finale mistrzostw Europy, Biało-Czerwoni 3:1 pokonali Francuzów. Lemański i Szymon Jakubiszak uznani zostali za najlepszych środkowych imprezy. Za najbardziej wartościowego zawodnika, czyli MVP, oraz najlepszego przyjmującego - Wilfredo Leon. Najlepszego libero - Jakub Popiwczak. Najlepszego trenera - dowodzący naszym zespołem Nikola Grbić. Sukces za sukcesem, wyróżnienie za wyróżnieniem. A całkiem niedawno, na początku sierpnia, Polacy wygrali przecież Ligę Narodów. Zawrotów głowy można dostać.

Lemański przyznał, że kilka miesięcy temu w taki scenariusz by nie uwierzył. Dlaczego?

Jak zatrzymać Bartłomieja Lemańskiego? Źródło zdjęcia: JAKUB PIASECKI / CYFRASPORT/NEWSPIX

Rafał Kazimierczak: Siatkówka była pierwsza, od razu strzał w dziesiątkę?

Bartłomiej Lemański: - Nie, nie, przed siatkówką próbowałem innych dyscyplin, na przykład kick boxingu. Pamiętam, że po pierwszych zajęciach wyszedłem z płaczem, zupełnie nie dla mnie. Jestem chłopakiem z Warszawy, z Ursynowa. Jedynakiem. Rodzice nie są związani ze sportem, ale mama zawsze bardzo lubiła siatkówkę. Jako 10-latek trafiłem do Metra Warszawa, młodzieżowego klubu. Mieliśmy z rodzicami układ: pójdę i zobaczę, czy mi się spodoba. I rzeczywiście, siatkówka była strzałem w dziesiątkę. W sumie to nie wiem, czy nie chodziło o jakąś formę ganiania za piłką, po prostu. Już wtedy wyróżniałem się wzrostowo, a chwilę potem, po 13. urodzinach, rosłem po 10, nawet 15 centymetrów rocznie, naprawdę dużo.

Domyślam się, że ten wzrost był źródłem kompleksów? Były komentarze na ulicy, było wytykanie palcami?