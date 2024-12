"Ukrywanie się Romanowskiego świadczy tylko o jednym"

Nie wiem, gdzie jest pan minister Romanowski. Jeżeli to jest obywatelskie nieposłuszeństwo, mogę to zrozumieć - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Michał Wójcik z klubu PiS, komentując poszukiwania Romanowskiego, wobec którego zasądzono tymczasowy areszt. - To jego ukrywanie świadczy tylko o jednym - że sąd wydał słuszną decyzję - stwierdziła Barbara Dolniak z Koalicji Obywatelskiej.

Wójcik: jeżeli to jest obywatelskie nieposłuszeństwo, mogę to zrozumieć

- W jednym z mediów przeczytałem, że to jest akt obywatelskiego nieposłuszeństwa. Media to napisały, a ja powiedziałem, że mogę zrozumieć go w tej sytuacji, która jest. I nawiązuję także do tego, co było kilka lat temu, kiedy były marsze kobiet, chociażby po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego (z 2020 roku, w sprawie prawa aborcyjnego - red.), kiedy konkurujący z nami politycy mówili o tym, że to jest akt obywatelskiego nieposłuszeństwa - mówił dalej Wójcik.