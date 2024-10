Policyjne szeregi "gorączkują". Rozszerza się strajk włoski, który polega na braniu przez funkcjonariuszy w całym kraju zwolnień lekarskich. Nie wiadomo dokładnie, jaki tym razem protest ma zasięg, gdyż organizowany jest "oddolnie". Nie kontrolują go związki, a oficjalnych informacji brak. Nastroje wśród mundurowych podgrzewają też nieprawdziwe informacje, których policjanci mogą stawać się ofiarami. Dlatego protestowi przyglądają się funkcjonariusze ABW oraz Biura Nadzoru Wewnętrznego z MSWiA. Sprawdzają, czy dezinformacje są przygotowywane przez rosyjskie i białoruskie służby, by destabilizować sytuację w Polsce.

Tajny monitoring

Wiadomo, że komendanci od czwartku (31 października) zostali zobowiązani do tego, by każdego kolejnego dnia raportować swoim przełożonym o tym, ilu podległych im funkcjonariuszy przedstawiło zwolnienie.

Śląsk. "Nie wiem, co będzie jutro"

Dezinformacja. Policjanci mogą być jej ofiarami

Jak wynika z informacji tvn24.pl, kilkanaście tysięcy razy funkcjonariusze przekazali sobie np. wiadomość, że cały katowicki oddział prewencji rzekomo już protestuje. Według tej dezinformacji - w koszarach miał osobiście pojawić się komendant wojewódzki generał Mariusz Krzystyniak i podobno "podjąć próby straszenia i szantażu policjantów, że jeśli nie zaprzestaną dbać o własne zdrowie, to zostaną oddelegowani do innych jednostek i komisariatów".

Postulaty związków

- Jako odpowiedzialny związek zawodowy nigdy nie namawialiśmy do masowego udawania się do lekarza w celu stwierdzenia czy policjanci są chorzy, czy też nie. Nasze działania polegają na czymś innym. (…) W dniach 30 października - 12 listopada zachęcamy policjantów, jak i pracowników Policji, do udania się na badania profilaktyczne - mówił na konferencji prasowej we wtorek.