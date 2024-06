Pogrzeb Łukasza Lipińskiego. Bliscy pożegnali go w jego rodzinnym Gdańsku

W środę odbył się pogrzeb Łukasza Lipińskiego - zastępcy redaktora naczelnego tygodnika "Polityka". Podczas uroczystości pożegnała go Aleksandra Dulkiewicz. - Jestem prezydentem tego miasta, które tak bardzo mocno w sercu miał Łukasz. (...) Wydawało mi się, że on co chwilę jest w Gdańsku i co chwilę interesuje się tym, co tu robimy - wspominała. W poniedziałek odbyło się pożegnanie dziennikarza w Warszawie.

Głos podczas uroczystości pogrzebowej w Gdańsku zabrała Aleksandra Dulkiewicz. - Jestem prezydentem tego miasta, które tak bardzo mocno w sercu miał Łukasz. (...) Mimo że zajmował się tym, co się dzieje w Polsce, na świecie, różnymi trendami, to wydawało mi się, że on co chwilę jest w Gdańsku i co chwilę interesuje się tym, co tu robimy. Oczywiście nie tylko tą działalnością gminną, komunalną, ale także naszą zmianą - zmianą w kulturze, zmianą w polityce społecznej - mówiła Dulkiewicz.