Po paraliżu na S7 wojewoda wskazał, co było problemem. "Apeluję do kierowców"

IMGW wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Część alarmów będzie w mocy do środy do godziny 13. W kilku województwach nadal obowiązuje alert RCB. Możliwe są przerwy w dostawie prądu.
Śnieg i wiatr utrudniają jazdę po Polsce. Na S7, gdzie we wtorek utknęły setki aut, w środę nadal mogą występować zatory, a służby odradzają wybieranie tej trasy. Jak mówił w TVN24 burmistrz Ostródy, w urzędzie miasta nocowało kilkanaście osób, które utknęły w drodze.
Poprawiła się za to sytuacja w zagrożonym cofką Elblągu, gdzie z powodu złej pogody odwołano miejskiego sylwestra.
Sytuację pogodową relacjonujemy na żywo:
Autorka/Autor: fc, kg/lulu
Źródło: tvn24.pl, TVN Meteo, TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Waszczuk/PAP