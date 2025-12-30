Po paraliżu na S7 wojewoda wskazał, co było problemem. "Apeluję do kierowców"

Minister infrastruktury o sytuacji na lotnisku w Modlinie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

IMGW wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Część alarmów będzie w mocy do środy do godziny 13. W kilku województwach nadal obowiązuje alert RCB . Możliwe są przerwy w dostawie prądu.

Sprawdź aktualną prognozę pogody >>>

Śnieg i wiatr utrudniają jazdę po Polsce. Na S7, gdzie we wtorek utknęły setki aut, w środę nadal mogą występować zatory, a służby odradzają wybieranie tej trasy. Jak mówił w TVN24 burmistrz Ostródy, w urzędzie miasta nocowało kilkanaście osób, które utknęły w drodze.

Poprawiła się za to sytuacja w zagrożonym cofką Elblągu, gdzie z powodu złej pogody odwołano miejskiego sylwestra.

Sytuację pogodową relacjonujemy na żywo:

Właśnie pojawiły się nowe informacje ( )