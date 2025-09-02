Plan Nawrockiego na Włochy. Prezydent, premier i papież

Przydacz o wizycie Nawrockiego w Watykanie i Rzymie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polski prezydent do Włoch uda się prosto z Waszyngtonu, gdzie w środę w USA ma swoją pierwszą wizytę zagraniczną.

W czwartek i piątek planowana jest wizyta Nawrockiego w Rzymie i Watykanie. Będzie rozmawiać z prezydentem Włoch Seriem Mattarellą i premierką tego kraju Giorgią Meloni.

Z kolei audiencja Nawrockiego u papieża rozpocznie się w piątek o godzinie 11 - przekazał we wtorek Watykan.

Sergio Mattarella, Giorgia Meloni, papież Leon XIV Źródło: PAP

We wtorek po południu szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że Nawrocki będzie w Watykanie rozmawiał także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej Pietrem Parolinem.

- Oczywistym jest dla wszystkich, a już zwłaszcza dla pana prezydenta, że swoje pierwsze kroki po wylądowaniu w Watykanie skieruje do Bazyliki Świętego Piotra po to, aby pomodlić się przy grobie świętego Jana Pawła II - zaznaczył Przydacz na konferencji prasowej przed wylotem prezydenta do Waszyngtonu.

Pierwsze wizyty zagraniczne prezydenta

Nawrocki wizyty zagraniczne rozpocznie od spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w środę 3 września. Jak poinformował Przydacz, prezydent odbędzie bezpośrednią rozmowę z amerykańskim przywódcą w Białym Domu, a następnie rozmowy mają toczyć się w szerszej formule między delegacjami.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej dodał, że głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze, a także wysiłki podejmowane w celu zakończenia wojny w Ukrainie.

Wcześniej prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że w drodze powrotnej z Waszyngtonu, Nawrocki uda się do Watykanu i Włoch.

Kolejną, trzecią wizytę zagraniczną prezydent złoży w poniedziałek w Wilnie, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą - przekazał Przydacz.

Jeszcze w kampanii prezydenckiej, w trakcie jednej z debat, Nawrocki pytany o pierwszą wizytę zagraniczną w roli głowy państwa, stwierdził, że najpierw uda się do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z "międzylądowaniem w Watykanie".

OGLĄDAJ: TVN24 HD