Plan Nawrockiego na Włochy. Prezydent, premier i papież

Polski prezydent do Włoch uda się prosto z Waszyngtonu, gdzie w środę w USA ma swoją pierwszą wizytę zagraniczną.
W czwartek i piątek planowana jest wizyta Nawrockiego w Rzymie i Watykanie. Będzie rozmawiać z prezydentem Włoch Seriem Mattarellą i premierką tego kraju Giorgią Meloni.
Z kolei audiencja Nawrockiego u papieża rozpocznie się w piątek o godzinie 11 - przekazał we wtorek Watykan.
We wtorek po południu szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że Nawrocki będzie w Watykanie rozmawiał także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej Pietrem Parolinem.
- Oczywistym jest dla wszystkich, a już zwłaszcza dla pana prezydenta, że swoje pierwsze kroki po wylądowaniu w Watykanie skieruje do Bazyliki Świętego Piotra po to, aby pomodlić się przy grobie świętego Jana Pawła II - zaznaczył Przydacz na konferencji prasowej przed wylotem prezydenta do Waszyngtonu.
Pierwsze wizyty zagraniczne prezydenta
Nawrocki wizyty zagraniczne rozpocznie od spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w środę 3 września. Jak poinformował Przydacz, prezydent odbędzie bezpośrednią rozmowę z amerykańskim przywódcą w Białym Domu, a następnie rozmowy mają toczyć się w szerszej formule między delegacjami.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej dodał, że głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze, a także wysiłki podejmowane w celu zakończenia wojny w Ukrainie.
Wcześniej prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że w drodze powrotnej z Waszyngtonu, Nawrocki uda się do Watykanu i Włoch.
Kolejną, trzecią wizytę zagraniczną prezydent złoży w poniedziałek w Wilnie, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą - przekazał Przydacz.
Jeszcze w kampanii prezydenckiej, w trakcie jednej z debat, Nawrocki pytany o pierwszą wizytę zagraniczną w roli głowy państwa, stwierdził, że najpierw uda się do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z "międzylądowaniem w Watykanie".
