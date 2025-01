Profesor Safjan o "prawniczym kuriozum". "Wydaje się, że nie ma żadnej decyzji"

Nie ma podstaw do tego, żeby minister finansów podejmował jakąkolwiek decyzję - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Marek Safjan, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odniósł się w ten sposób do przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego komitetu PiS, realizującego tym samym decyzję nieuznawanej izby Sądu Najwyższego. Jego zdaniem treść uchwały PKW w tej sprawie to "prawnicze kuriozum".

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła 30 grudnia sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Było to efektem decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, której działalność kwestionują między innymi europejskie trybunały. Izba ta uznała skargę PiS na wcześniejsze odrzucenie sprawozdania przez PKW.

W przyjętej uchwale PKW wskazano, że została ona podjęta "wyłącznie w wyniku uwzględnienia skargi (PiS - red.) przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN". Dodano, że uchwała "jest immanentnie i bezpośrednio powiązana z orzeczeniem, które musi pochodzić od organu będącego sądem w rozumieniu konstytucji i Kodeksu wyborczego". "PKW nie przesądza przy tym, iż IKNiSP SN jest sądem i nie przesądza o skuteczności orzeczenia" - głosi treść paragrafu 2 uchwały.

W związku z tym szef PKW skierował pismo do ministra finansów Andrzeja Domańskiego, informując, że nie ma już przesłanki do obcięcia dotacji PiS. Kolejny krok należy właśnie do Domańskiego.

Profesor Safjan o uchwale PKW: nie ma żadnej decyzji

O tej sprawie mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Marek Safjan, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- W ogóle można zmodyfikować pytanie o to, co ma zrobić minister finansów. Mianowicie - czy w ogóle ma cokolwiek zrobić w sytuacji, w której wydaje się, że nie ma żadnej decyzji - powiedział.

Dodał, że "nie ma decyzji" po stronie kontroli sądowej, ponieważ "taką decyzję, pozorną, wydała Izba Kontroli Nadzwyczajnej (i Spraw Publicznych - red.), która nie jest sądem."

Profesor Safjan ocenił, że w uzasadnieniu wyroku TSUE w tej sprawie "jest jednoznaczne stwierdzenie, które uniemożliwia jakikolwiek manewr w uznawaniu, że mamy do czynienia z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej".

- Trudno było mi się zgodzić ze stanowiskiem pani sędzi Manowskiej (pierwszej prezes Sądu Najwyższego - red.), która twierdzi, że to nie ma żadnego znaczenia dla spraw związanych z orzekaniem o praworządności w Polsce, czy o sytuacji w Polsce. Oczywiście ma, dlatego to jest wyrok wiążący. Nie można sobie wyobrazić, że ktoś jest sędzią z punktu widzenia standardów europejskich i wymagań, które określają pojęcie sądu bezstronnego, a nie jest sędzią z punktu widzenia standardów polskich - podkreślił. Dodał, że "standardy są identyczne i są wiążące dla wszystkich krajów". - Sędziowie Polsce są sędziami europejskimi - zaznaczył.

- Tutaj nie ma żadnej wątpliwości do tego, że ten wyrok (Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - red.) nie mógł stworzyć żadnych konsekwencji prawnych - mówił dalej były prezes TK.

Profesor Safjan o treści uchwały PKW: prawnicze kuriozum

Odnosząc się do treści uchwały PKW, profesor Safjan stwierdził, że jest to "prawnicze kuriozum". - Ponieważ mamy do czynienia po raz pierwszy ze zjawiskiem, które tworzy warunkową decyzję. To jest tak, jakby powiedzieć: "Przyznaję Kowalskiemu 100 tysięcy odszkodowania pod warunkiem, że Kowalski jest sprawcą". Tak wydane orzeczenie nie jest orzeczeniem. Ona (taka decyzja - red.) nie może rodzić żadnych skutków prawnych, bo jest wewnętrznie sprzeczna - powiedział profesor Safjan.

- Mamy do czynienia ze stanem, w którym nie ma podstaw, nie ma przesłanek do tego, żeby minister finansów podejmował jakąkolwiek decyzję - dodał gość TVN24.

- Uważam, że jedyne rozsądne stwierdzenie w takim przypadku, które powinno paść, to jest stwierdzenie uznające, że nie mamy decyzji Państwowej Komisji Wyborczej - dodał.

Profesor Safjan o "bardzo niebezpiecznej sytuacji"

Profesor Safjan mówił także szerzej o chaosie związanym z sytuacją w wymiarze sprawiedliwości.

Przyznał, że rozumie rozczarowanie społeczeństwa obecną sytuacją. - Ale jednocześnie pamiętajmy, że to, co jest czynione dzisiaj w ramach tych możliwości, którymi dysponuje państwo, to jest już i tak bardzo wiele, natomiast bardzo wiele obowiązków spoczywających na innych organach, na przykład w głowie państwa, nie jest realizowanych - zauważył.

- I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ to nie jest tak, że pan prezydent może powiedzieć: "No dobrze, to jest moja arbitralna decyzja". Tu nie ma arbitralnych decyzji, tu trzeba podejmować decyzje, które są zgodne z interesem publicznym - stwierdził gość "Faktów po Faktach".

Autorka/Autor:mjz/akw

Źródło: TVN24