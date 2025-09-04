"Charakter głównie polityczny". Zachodnie media o spotkaniu Nawrockiego i Trumpa

Spotkanie Nawrocki-Trump. Jak komentują je zagraniczne media? Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się środę w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. O spotkaniu w Gabinecie Owalnym piszą zachodnie media, które skupiają się głównie na opisowym charakterze relacji.

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu Źródło: Radek Pietruszka/PAP/EPA

"Ansa": spotkanie o charakterze politycznym

Jeszcze przed spotkaniem włoska "Ansa" przewidywała, że spotkanie Nawrockiego z Trumpem "będzie miało charakter głównie polityczny" i "nie oczekuje się żadnych konkretnych rezultatów, ponieważ polski prezydent posiada ograniczoną władzę wykonawczą".

"Polskie ministerstwo spraw zagranicznych doradziło Nawrockiemu, aby nie składał żadnych zobowiązań dotyczących zakupu amerykańskiej broni lub wspierania amerykańskich firm w budowie elektrowni jądrowej" - dodano.

"The Guardian": podziały mogą osłabić wpływową rolę kraju

Brytyjski "The Guardian" przypomniał, że "prezydent USA podczas spotkania w Gabinecie Owalnym chwalił Karola Nawrockiego za zwycięstwo w 'dość trudnym i dość nieprzyjemnym wyścigu', mówiąc: nie udzielam poparcia zbyt wielu osobom, ale jego poparłem i jestem dumny z pracy, jaką wykonał".

Zwrócono jednak uwagę na to, co się działo przed wylotem Nawrockiego do USA, czyli spór między prezydencką kancelarią a rządem, między innymi w sprawie ujawnionego w mediach pisma od MSZ.

"Wewnętrzne podziały mogą osłabić wpływową rolę kraju w kształtowaniu odpowiedzi Europy na pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę, po tym jak przyjął on ponad milion ukraińskich uchodźców i stał się ważnym węzłem logistycznym dla dostaw pomocy wojskowej i humanitarnej" - oceniono.

Donald Trump z Karolem Nawrockim w Białym Domu Źródło: TVN24

"Le Monde": atmosfera chaosu

"W związku z wizytą prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych w dyplomacji warszawskiej panuje atmosfera chaosu" a wizyta w Białym Domu "odbywa się w okresie napiętej współpracy z rządem Donalda Tuska" - ocenił "Le Monde".

Francuski dziennik przypomniał, że przed wylotem prezydenta Polski do USA ujawnione zostało stanowisko rządu w sprawie wizyty.

"ZDF Heute": w Niemczech to niewyobrażalne

"Wyobraźcie sobie, że kanclerz Friedrich Merz i prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier otwarcie kpią z siebie przed kamerami. To, co w Niemczech jest niemal niewyobrażalne, jest powszechną praktyką między prezydentem Polski Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem" - przekazał "ZDF Heute", zauważając, że w Polsce wydaje się, jakby zakończona w czerwcu kampania wyborcza wciąż trwała.

Portal niemieckiego kanału, pisząc o wydarzeniach z Waszyngtonu, napisał, że "Tusk nie jest fanem Trumpa. Natomiast Nawrocki - owszem". Zwrócił uwagę dalej, że prezydent Nawrocki na spotkanie z amerykańskim przywódcą nie zabrał ze sobą przedstawiciela MSZ.

"Politico": Trump może wysłać więcej wojsk do Polski

Portal "Politico" zwrócił uwagę na "żart" polskiego prezydenta o tym, że po raz pierwszy Polacy cieszą się z tego, iż amerykańskie wojska są na terytorium naszego kraju, a ich obecność stanowi też sygnał dla Rosji, że jesteśmy razem.

Amerykański portal - przypominając, że wcześniej administracja Trumpa nie wykluczała wycofania części wojsk z Europy - podkreślił, że prezydent USA powiedział dziennikarzom, że jeśli Polska zechce, Trump skieruje tam więcej żołnierzy.

