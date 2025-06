PiS zaprasza na spotkanie. Mentzen: pokazali, że nie ma o czym rozmawiać

Trela: my z nim siadać do stołu nie będziemy Źródło: TVN24

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w poniedziałek, że wynik wyborów prezydenckich to "czerwona kartka" dla obecnego rządu i zaproponował powołanie rządu technicznego, złożonego ze specjalistów. Zaapelował jednocześnie do wszystkich sił politycznych, aby poparły tę inicjatywę. Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował we wtorek, że skierował do klubów i kół parlamentarnych zaproszenie na spotkanie w tej sprawie we wtorek. Według informacji PAP, ma się odbyć w Sejmie o godzinie 13.

Trela: my z nim siadać do stołu nie będziemy

Poseł Lewicy Tomasz Trela powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem, że "wczoraj takie zaproszenie wpłynęło". - Ale my mamy jedną zasadę: "kto się PiS-u tyka, ten znika" i z nikim z PiS-u siadać nie będziemy poza salą plenarną, komisjami, gdzie jest otwarta kurtyna, opinia publiczna ma wgląd - zaznaczył.

- Jarosław Kaczyński niech sobie zaprosi (Sławomira) Mentzena i mentzenopodobnych, a my z nim siadać do stołu nie będziemy - oświadczył.

Szef klubu KO: to absurd

Szef klubu KO Zbigniew Konwiński powiedział, że do niego "żadne zaproszenie nie wpłynęło".

Według niego, pomysł rządu technicznego "to próba zrobienia zamętu medialnego". - To jest absurd oczywiście. Rząd ma większość. W środę, (11 czerwca) to zostanie potwierdzone w głosowaniu i tyle. Mieliśmy wybory prezydenckie, a nie wybory parlamentarne - zauważył Konwiński.

Terlecki o propozycjach personalnych

Reporter TVN24 pytał w Sejmie posła PiS Ryszarda Terleckiego, kto mógłby być premierem rządu technicznego. - Nie ma na razie personalnych pomysłów - powiedział.

Dopytywany, jak mógłby wyglądać ten rząd, powiedział, że najważniejsze resorty gospodarcze "są do obsadzenia przez fachowców". Na pytanie, skąd się wezmą, odparł, że "z zespołów ekspertów, którymi dysponują wszystkie partie".

Na uwagę, że partie chyba nie chcą współpracować z PiS-em, powiedział: - Zobaczymy.

Dodał, że "dzisiaj się pewnie przekonamy, bo ma być spotkanie przedstawicieli partii".

Mentzen: zasłona dymna

Lider Konfederacji Sławomir Menzten na popołudniowej konferencji prasowej był pytany, czy ktoś z jego partii wybiera się na spotkanie z Mariuszem Błaszczakiem w sprawie "rządu technicznego". Odparł, że nie. - Już wcześniej, zarówno Jarosław Kaczyński, jak i rzecznik PiS-u pokazali, że nie ma o czym rozmawiać, a skoro nie ma o czym rozmawiać, to po co to spotkanie - stwierdził Menzten.

Według niego jest to "wyłącznie ustawka PiS-owska", "zasłona dymna" i "medialny spin, żeby dziennikarze mieli się czym zajmować". - Nie zamierzamy brać w tym udziału - oświadczył.

Menzten powiedział, że "o koalicjach, o powołaniu rządu rozmawia się w gronie, które ma większość w Sejmie". - Tam nie ma żadnych konkretów, nie ma żadnej treści, nie ma żadnej większości, która byłaby możliwa do powołania takiego rządu - stwierdził, odnosząc się do propozycji PiS-u. - Jak sam Jarosław Kaczyński wczoraj przyznał, nie ma o czym rozmawiać, ani nie ma z kim rozmawiać, w związku z czym nas tam nie będzie - powtórzył.