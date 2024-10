PiS łączy się z Suwerenną Polską. Jest deklaracja

10-punktową deklarację w sprawie połączenia obu partii podpisali Patryk Jaki i Jarosław Kaczyński. - Idziemy jedną drogą, mamy wspólne cele. To, co było, chociaż było różnie, nie może się w tej chwili liczyć. Liczy się zwycięstwo - oświadczył prezes PiS.

Deklaracja

Kaczyński: musimy rozpocząć proces konsolidacji

Wcześniej w sobotę w trakcie kongresu Prawa i Sprawiedliwości prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił : - Stoimy przed niezwykłymi, bardzo niezwykłymi wyzwaniami. Polska przed nimi stoi, a my jesteśmy jedyną siłą, która ma możliwość, by Polskę przed tym wszystkim obronić.

- Musimy rozpocząć proces konsolidacji, najpierw tej wewnętrznej. Stąd dzisiejsza Rada Polityczna - zaznaczył. - Ja wiem, że to wzbudza wiele oporów, ale w polityce trzeba umieć nad pewnymi faktami przechodzić do porządku dziennego. Ja żartem często mówię, że w polityce trzeba mieć pamięć dobrą, ale krótką - dodał.

- Były różne wydarzenia i mnie one dotyczyły, ale powtarzam, musimy to zrobić. To jest sygnał dla społeczeństwa, że polski obóz patriotyczny się jednoczy, a my sojuszu i sojuszników musimy szukać tylko tam, tylko w polskim obozie patriotycznym. I będziemy ich szukać - powiedział. - To jest nasze wielkie zadanie. A więc powtarzam, po pierwsze nie płakać, po drugie się konsolidować, po trzecie aktywizować i dynamizować - mówił prezes PiS.