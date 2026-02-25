Logo strona główna
"Radku, czy Radom leży w Niemczech?"

Radosław Fogiel i Konrad Frysztak
Frysztak: "warunkowość" to obawa PiS, że nie będzie można pieniędzy z SAFE rozkraść
Źródło: Kropka nad i TVN24
Poseł PiS Radosław Fogiel przekonywał w "Kropce nad i" TVN24, że środki z SAFE to kwestia "uważania" Komisji Europejskiej. Poseł KO Konrad Frysztak powiedział, że PiS obawia się, iż nie będzie mogło tych pieniędzy rozkradać. Ponadto pytał kolegę z PiS o znajomość geografii i o to, co powie wyborcom.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości liczą na to, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę wdrażającą SAFE. To unijny program, z którego Polska ma otrzymać 43,7 miliarda euro (około 184 miliardów złotych) na uzbrojenie. W programie "Kropka nad i" TVN24 była dyskusja, skąd ten sprzeciw.

- Jest kilka potencjalnych niebezpieczeństw związanych z tym programem. Pierwsze to warunkowość, czyli możliwość wstrzymania tych pieniędzy po uważaniu Komisji Europejskiej. Mieliśmy z tym przykład w sprawie KPO - powiedział poseł PiS Radosław Fogiel.

- Ta warunkowość to jest jednak obawa Prawa i Sprawiedliwości przed tym, że po prostu tych pieniędzy nie będzie można rozkradać. To jest warunkowość dotycząca tego, że te pieniądze mają służyć polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu i polskiej armii. Tu chodzi o to, że nie będzie możliwości wypłaty kolejnych transz, jeśli będzie jakakolwiek obawa o transparentność wydatkowania tych środków - odparł poseł KO Konrad Frysztak.

Fakty po faktach - Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty: jeżeli pan Nawrocki tego nie podpisze, będzie działał na niekorzyść państwa
pap_20260125_20P
Ukraińców "dziwi" obawa o weto. "To jest jakiś kosmos"
Posiedzenie sejmowych komisji ws. SAFE
"Nie czytałem", "to sprawa drugorzędna". Listy nie widzieli, spierają się o SAFE
Ewa Koziak

"Jak spojrzysz ludziom w Pionkach w oczy?"

Radosław Fogiel mówił w programie, że stanowisko PiS wobec SAFE zmieniło się na negatywne ze względu na wspomnianą warunkowość wypłaty środków, a także ze względu na to, że rząd planuje "proporcjonalnie wygaszać Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych". Konrad Frysztak odrzekł, że to nieprawda.

- Radek, jak ty będziesz spoglądał ludziom w Radomiu w oczy, jak pójdziesz na targ na Śląską, że głosowałeś przeciwko polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu? Jak pojedziesz w Pionkach na kampanię, to jak spojrzysz ludziom w Pionkach w oczy? To jest coś niezrozumiałego, głosowanie przeciwko SAFE to jest głosowanie przeciwko polskiej racji stanu, ale to jest również głosowanie przeciwko naszym wyborcom, twoim wyborcom - przekonywał Frysztak.

- Chodźmy razem na targ na Śląskiej i ja myślę, że jednak dużo więcej ludzi tam będzie podzielało moje argumenty - odpowiedział Fogiel. Tłumaczył, że ten argument jest taki, żeby finansować zakup uzbrojenia z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Dodał, że należy odrzucić SAFE, gdyż "uniemożliwia zupełną swobodę zakupową" ze względu na wymóg wykorzystania większości środków w Europie.

"Radku, czy Radom leży w Niemczech?"
Źródło: Kropka nad i TVN24

W jakim kraju leży Radom?

Na argument, że pożyczki z SAFE są nisko oprocentowane, poseł PiS odparł, iż to nie jest jego wina, że "za rządów Donalda Tuska agencje ratingowe dają perspektywę negatywną". - To trzeba po prostu umieć rządzić i wtedy się będzie miało pieniądze na lepszych warunkach - mówił.

- Od kilku tygodni słyszę, że to jest projekt, który jest dla Niemców. Panie pośle, Radku, czy Radom leży w Niemczech? Czy Pionki to jest Bawaria? Czy Skarżysko-Kamienna to też jest jakiś land niemiecki? Wy nie dość, że macie problem z geografią, to macie również problem z podstawami ekonomii. Dzisiaj to jest najtańszy pieniądz - mówił poseł KO.

Radosław Fogiel oświadczył, że stanowisko PiS w sprawie SAFE jest jasne. - Prezydent nie jest nigdzie zobligowany robić coś wbrew lub zgodnie z Prawem i Sprawiedliwością - powiedział. - Konkrety są takie, że właśnie nawet na komisji przedstawiciele MON nie byli w stanie podać definicji polskiego przemysłu. Później się okazało, że dowolna filia firmy zagranicznej, która zatrudnia kogokolwiek w Polsce, będzie traktowana jako polski przemysł - dodał.

pc

Autorka/Autor: Filip Czerwiński

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Program SAFEbranża zbrojeniowaPrawo i SprawiedliwośćKoalicja ObywatelskaRadosław FogielRadom
