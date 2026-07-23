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Fakty po faktach

PiS bez Mateusza Morawieckiego? Tobiasz Bocheński: bardzo prawdopodobne

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Fakty po faktach - Tobiasz Bocheński
PiS bez Morawieckiego i jego stronników? "Boję się, że jest to bardzo prawdopodobne
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Może Mateusz Morawiecki w tym wszystkim się zagubił. Jest jeszcze kilka godzin na refleksję, na którą liczę - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł PiS Tobiasz Bocheński. Ocenił, że wariant PiS-u bez Morawieckiego "jest bardzo prawdopodobny".

O północny upływu termin ultimatum dotyczącego opuszczenia politycznych stowarzyszeń, w tym Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, jakie kierownictwo ugrupowania postawiło politykom partii. W czwartek doszło do rozmowy Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że rozmowy "nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy".

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W siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej był europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

- Mieliśmy normalne spotkania i rozmowy w związku z sytuacją, która nas niezmiernie martwi. Dlatego, że Mateusz Morawiecki odmówił kompromisu panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i nie złożył oświadczenia o chęci bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co oznacza wolę opuszczenia Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Bocheński w "Faktach po Faktach".

Zapytany, jak sobie tłumaczy to, co robi Morawiecki, powiedział, że "może w tym wszystkim się w jakiś sposób zagubił". - Ale jest jeszcze kilka godzin na refleksję, na którą liczę - dodał. 

Europoseł PiS ocenił, że Kaczyński "wykazał się dzisiaj bardzo dobrą wolą i chęcią kompromisu".

Pytany, czy wariant PiS-u bez Morawieckiego i jego sprzymierzeńców jest w tej chwili najbardziej prawdopodobny, odparł: - "boję się, że jest to bardzo prawdopodobne i boje się dlatego, że Donald Tusk się z tego cieszy". 

OGLĄDAJ: Bocheński o Morawieckim: mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i będę do końca na to liczył
pc
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćTobiasz Bocheński
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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