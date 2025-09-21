Logo strona główna
Polska

"Żyjemy w Alkopolsce. Na każdym szczeblu"

pap_20200425_1HW
Krzysztof Brzózka: żyjemy w Alkopolsce
Źródło: TVN24
Jeśli nie chcemy czegoś wprowadzić, to mówimy o pilotażu - powiedział Krzysztof Brzózka były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, komentując decyzję warszawskich radnych o zakazie sprzedaży alkoholu w stolicy.

Podczas czwartkowej sesji warszawscy radni decydowali o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski wycofał się z projektu mówiącego o wprowadzeniu prohibicji na terenie całego miasta. Radni przyjęli zamiast tego stanowisko dotyczące pilotażu, zakładającego wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu jedynie w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Nocna prohibicja w stolicy. "Absolutny szok" na sesji Rady Warszawy. Posłanka: czasem trzeba zrobić krok wstecz

Nocna prohibicja w stolicy. "Absolutny szok" na sesji Rady Warszawy. Posłanka: czasem trzeba zrobić krok wstecz

Konflikt w warszawskiej Platformie? "Było to na każdym kroku czuć"

Konflikt w warszawskiej Platformie? "Było to na każdym kroku czuć"

Każda gmina podejmuje decyzję o wprowadzeniu nocnej prohibicji samodzielnie. Niektóre miasta wprowadzają zakaz tylko w określonych obszarach, na przykład w ścisłym centrum lub śródmieściu. Prohibicja obowiązuje między innymi w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi czy Gdańsku.

Nocna prohibicja w Polsce
Nocna prohibicja w Polsce
Źródło: Michał Czernek/PAP

"Jeśli nie chcemy czegoś wprowadzić, to mówimy o pilotażu"

Decyzję stołecznych radnych komentował w niedzielę we "Wstajesz i Wiesz" w TVN24 Krzysztof Brzózka były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Jeśli nie chcemy czegoś wprowadzić, to mówimy o pilotażu - podkreślił. Dodał, że to "stara polityka" przemysłu alkoholowego. 

Krzysztof Brzózka
Krzysztof Brzózka
Źródło: TVN24

Ekspert stwierdził, że w kwestii wprowadzania ograniczeń sprzedaży alkoholu "żyjemy w Alkopolsce". - Na każdym szczeblu, od samorządowego po Sejm, Senat, zawsze są jakieś kłopoty, które powodują, że polityka alkoholowa spada z agendy - ocenił, podkreślając, że dotyczy to także dyskusji wokół zakazu reklamowania alkoholu.

- Biorąc udział w posiedzeniach komisji sejmowych czy senackich, zawsze słyszę: "no tak, trzeba to zrobić, na przykład zakazać reklamy (alkoholu), ale nie wiemy, czy to wpłynie na sprzedaż alkoholu, czy to wpłynie na dobrostan społeczeństwa" - kontynuował Brzózka.

Zdaniem specjalisty polskie społeczeństwa "przegrywa w tej sytuacji z kilkoma miliardami złotych, które przemysł alkoholowy wydaje na reklamy i promocje w dużych sieciach sklepowych"

Spożycie alkoholu w Polsce
Spożycie alkoholu w Polsce
Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP
pc

Olko: tego pilotażu nie potrzebujemy, statystyki w innych miastach są jednoznaczne

pc
Autorka/Autor: os/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Mateusz Marek

AlkoholAlkoholizmWarszawa
